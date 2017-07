¿Cómo utilizar una tarjeta de crédito?

Tener tarjetas de crédito trae muchas ventajas, entre ellas financiar las compras pagando a cuotas y sin necesidad de hacer pagos en efectivo.



Según Asobancaria, son “un medio de pago con el cual se pueden realizar compras en establecimientos de comercio e Internet, usando dinero prestado por una entidad financiera, el cual, deberá pagar en el número de cuotas que defina o haya pactado en el momento de realizar la compra”.



Por ello, algunos usuarios ven en esta forma de pago la oportunidad de consumir productos o servicios a los que no podrían acceder con el dinero que tengan en ese momento en su bolsillo.



Ahora bien, al momento de tener una tarjeta de crédito no se debe dejar impresionar por la capacidad de adquisición que le brinda este producto financiero, puesto que tenerla es una decisión que se debe tomar luego de evaluar su capacidad de endeudamiento.



Teniendo esa evaluación, según Asobancaria, debe informarse y comparar lo que le ofrece el mercado. Esto porque le da la oportunidad de escoger lo que realmente se adapta a su capacidad de pago y necesidades.



Para ello puede asesorarse haciendo las siguientes preguntas: cuánto es; en qué tiempos se cancela la cuota de manejo y las fechas de corte; qué tasa de interés cobran y los beneficios adicionales que tiene.



Tan pronto haya elegido la tarjeta que más se adapta a su perfil financiero, debe aprender a manejarla. Esto no solo por los beneficios y ventajas que trae el tenerla (Ver gráfico) sino porque le ayudará a tener un buen historial crediticio.



¿Cómo lo puede hacer? Manteniendo los siguientes hábitos de manejo que recomienda Asobancaria:



* Pague a una cuota: siempre que su capacidad de pago lo permita difiera sus compras a una sola cuota, así no pagará intereses y disfrutará de los beneficios del producto.



* No olvidar las fechas de pago: si decide diferir a plazos su compra, pague siempre a tiempo la cuota con eso evitará los intereses de mora.



* Lleve el control de sus pagos: revise siempre su extracto y verifique que las transacciones allí expuestas hayan sido las efectuadas.



* Siga las recomendaciones de seguridad: no preste la tarjeta a nadie, no la pierda de vista y tampoco acepte ayuda de extraños a la hora de pagar.



* Evite hacer avances en efectivo: no utilice la tarjeta de crédito para obtener efectivo a menos que sea muy necesario, puesto que esto le saldría realmente costoso.



