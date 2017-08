¿Cómo tener una pensión de mucha plata?

Cuando ahorre para su pensión en un fondo privado, mientras más tiempo ahorre y en mayor monto lo haga, mayor será la pensión para su vejez. Puede pensionarse por capital, si sus ingresos son altos al igual que su ahorro, o apuntarle a la jubilación por edad, que es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. Eso sí, después de haber cotizado 1.150 semanas cotizadas, es decir 23 años de aportes para pensión.



(Lea: Extranjeros y AFP, los únicos que han aumentado su portafolio de acciones)



De acuerdo con Jorge Llano, director de estudios económicos de Asofondos, estos son algunos consejos que todo joven debería tener en cuenta para lograr un ahorro importante para su vejez.



(Lea: El gasto del Gobierno en pensiones crecería en 8,8% en el 2018)



EMPEZAR LO MÁS PRONTO POSIBLE



“Todo lo que uno haga joven va tener un impacto muy importante en el monto de la pensión que en el futuro pueda recibir, porque sobre todo lo que se cotice hoy se van a generar rendimientos en el tiempo, y sobre estos rendimientos más rendimientos”, aseguró Llano. Es decir, que a medida que crece el ahorro pensional, crece el dinero sobre el cual se le va a generar rentabilidad.



COTIZAR LO MÁXIMO DENTRO DE SUS POSIBILIDADES

​

Muchos jóvenes al principio de su vida laboral todavía viven con sus padres o familiares, y por eso no gastan mucho en factores como alimentación o vivienda. Ese dinero que no se gasta en necesidades básicas pueden sumarse al fondo pensional a través de un ahorro voluntario adicional. Allí aumentará la cantidad de dinero sobre la que se genera la rentabilidad producto de las inversiones que con ese ahorro hacen las administradoras de fondos de pensiones.



INCLUSO FUERA DEL PAÍS, SEGUIR COTIZANDO



Es común que los jóvenes trabajadores o estudiantes viajen al exterior en busca de oportunidades. A pesar de encontrarse por fuera del país existen opciones que ofrecen las administradoras de fondos pensionales para seguir aportando a la cuenta de individual de ahorro. Así, además de aumentar el monto sobre el cual se generan los rendimientos, se mantiene la protección en caso de muerte o invalidez.



VERIFICAR SI EL EMPLEADOR ESTÁ HACIENDO LOS APORTES



Al igual que un préstamo bancario o un CDT, las cuentas individuales de ahorro pensional requieren de un constante seguimiento. De esta forma se puede verificar si el empleador efectivamente está haciendo los aportes que le corresponden para la pensión. Al mismo tiempo se está al tanto de las semanas cotizadas que ya ha cumplido y las que le restan por cumplir.



ESCOGER EL FONDO MÁS RENTABLE Y CON MÁS RIESGO



Las administradotas de fondos de pensiones manejan tres portafolios: el conservador, el moderado y el de mayor riesgo. Para un persona joven la opción recomendada es la de riesgo más alto, porque apenas están iniciando su vida laboral y en caso de presentarse una pérdida en el corto plazo tiene por delante mucho más tiempo para recuperar esa pérdida y generar mayor rentabilidad. En este caso es recomendable no tomar decisiones apresuradas cuando llegue a registrar pérdidas, pues al cambiar de fondo se capitalizan las pérdidas, es decir, se hacen reales y se pierde la oportunidad de recuperarlas.



Llano indicó que las administradoras de fondos de pensiones, por ley, deben invertir un importante monto de su capital en los mismos portafolios que administran. Así se da alineación de intereses y se garantiza que siempre buscarán hacer sus inversiones de la forma más segura y rentable posible, pues si se a los ahorradores les va bien a ellas también, y viceversa.