Consejos para ahorrar si piensa comprar en el Black Friday

Este viernes llega uno de los días más esperados del año por los consumidores de Colombia, el Black Friday. Esta tradición norteamericana de tener un día de rebajas como apertura a la temporada navideña, se populariza cada vez más en el país, puesto que la posibilidad de hacer compras sin salir de casa y a precios económicos se convierte en un gran atractivo.



Junto con esto, hay que tener en cuenta que el hecho de comprar más barato para muchas personas también genera la idea de tener un ahorro gracias a los descuentos que pueden llegar a superar el 50%.



Por ello, en Portafolio.co consultó a Javier Cárdenas, Business Consultant de Finance Group, para dar algunos consejos que le permitan ver un verdadero ahorro en esta ocasión y evitar que después se sienta arrepentido.



Lo primero que debe hacer es elaborar un presupuesto de compras. Aquí debe tener en cuenta sus ingresos actuales, y en especial, no guiarse por expectativas, puesto que según señala Cárdenas, probablemente no se hagan realidad.



Otro aspecto que debe tener en cuenta es que esta es una buena ocasión para realizar compras navideñas, no sólo por la gran oferta de productos, sino también porque puede encontrar el regalo pensado más económico que si lo hiciera en diciembre.



A esto, Cárdenas agrega que es necesario no dejarse llevar por la emoción. Para ello recomienda seguir el listado que elaboró previamente y tener siempre presente el presupuesto que tenía pensado. “Compare, no importa la temporada, puede encontrar diferencias tanto en precios como en calidades”, menciona el experto.



Frente a las compras online, es necesario verificar que la página sea segura para hacer cualquier tipo de transacción. Aquí puede hacer uso de plataformas reconocidas y que ya haya utilizado para hacer movimientos financieros.



“Es importante que si va a utilizar la tarjeta de crédito, difiera su compra a una sola cuota”, esto porque la adquisición podría salir más costosa de lo pensado y el ahorro no se estaría dando. Adicional, según Cárdenas antes de pasar la compra pregúntese si lo que está adquiriendo realmente lo necesita, “no olvide que la emoción al comprar le puede generar muchos problemas futuros que puede evitar con una decisión inteligente hoy”.



Finalmente, Cárdenas asegura que es necesario revisar las redes sociales, los comentarios, calificaciones y recomendaciones de otras personas frente a un producto o una tienda, así como tener claro hasta cuándo irán las promociones y “no dejarse llevar por aquellos avisos que le generan afán de compra”.