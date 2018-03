Cinco consejos para cuidar el dinero en los primeros años laborales

Sin duda alguna, conseguir el primer trabajo y comenzar a generar ingresos es un logro importante para los jóvenes, puesto que marca un antes y un después en el desarrollo de su vida financiera.



De acuerdo con ‘Resuelve tu deuda’, esta es la época en la que se adquieren las primeras lecciones sobre la administración de los recursos, sin embargo, también se convierte en un momento en el que se pueden cometer muchos errores.



Por ejemplo, el derroche de dinero, la falta de inversión y de ahorro, son algunas de las fallas que comenten cuando inician su vida laboral.



Y esto sucede por la falta de asesoramiento sobre cómo manejar sus primeros ingresos, e incluso, por la educación financiera que recibieron a través del ejemplo de sus padres o de la academia.



Aun así, y como en todo, nunca es tarde para aprovechar esos primeros años de trabajo para aprender a ahorrar y evitar adquirir malos hábitos económicos.



Para contribuir con esto, Portafolio.co consultó a ‘Resuelve tu deuda’ sobre cómo aprender a cuidar el dinero desde la primera vez que llega a nuestras manos, y esto respondió:



Establezca sus gastos fijos y variables: el dinero se usará en algo tarde o temprano, la clave es identificar cuáles son los gastos que tienen prioridad y cuáles no. Para que sea más sencillo puede realizar una distinción entre los gastos fijos y variables.



Los primeros generalmente engloban lo más básico para subsistir y llegan de forma regular. Ejemplo: la renta, la alimentación, transportes, etc. En cambio, los variables están vinculados a un consumo espontáneo y muchas veces no son necesarios, uno de ellos son los famosos gastos hormigas.