¿Qué debe tener en cuenta si quiere ser un inversionista on line?

A través de redes sociales y páginas web se publicitan diversas plataformas que permiten la negociación directa en diferentes mercados de diversos valores, desde divisas hasta derivados y por supuesto acciones. Se promocionan como una forma fácil, directa y rentable de hacer inversiones sin intermediarios, por lo que los márgenes de ganancia tienden a ser más amplios. Sin embargo, hay que tener en cuenta todos los aspectos que cualquier tipo de inversión conlleva, como los costos que implica y el riesgo al que se está expuesto.



(Lea: La BVC alista nuevas opciones de inversión)



Daniel Escobar, director del departamento de Estrategia de Global Securities, señaló que lo primero a tener en cuenta es que en este tipo de plataformas se omite la figura del asesor financiero o analista, por lo que las decisiones se toman por cuenta propia. Por lo mismo es necesario contar con el conocimiento que le permita tomar la mejor decisión.



(Lea: El Gobierno busca mejorar asesoría para los clientes inversionistas)



En ese orden de ideas, para quienes están comenzando, la recomendación es ir paso a paso. “Es importante que no inviertan todo el dinero en las primeras transacciones, sino hacer inversiones moderadas y hacer seguimiento a los resultados de dicha inversión. Si la inversión fue exitosa, ver cuáles condiciones se dieron para que así fuera. Si fue una experiencia negativa, hay que ver cuáles fueron las causas de la pérdida, y de esta forma se empieza a establecer un método”, indicó Escobar.



Es necesario también conocer de antemano los costos en los que se incurre cuando se utilizan estas plataformas. Las comisiones que cobran algunas de ellas son fijas, otras son variables. Ambos casos influyen en el margen de ganancia de la operación. Allí entra a jugar el tipo de inversionista y su perfil de riesgo.



También es clave conocer cuáles van a ser los montos mínimos. “Estos varían dependiendo del perfil de riesgo del inversionista y el tipo de activos en los que el inversionista está interesado en transar”, explicó el analista. “Tanto el tema de los montos mínimos de transacción como los costos son determinantes, pues son restrictivos”, agregó.



“Una suma inicial podría ser 20 millones de pesos. Este monto permite distribuirse, en el caso de las plataformas de e-trading en Colombia, en dos o tres acciones para comenzar, y se empieza a hacer seguimiento a su comportamiento. Con montos menores no es recomendable iniciar en la negociación en línea, pues comenzar y en muchos casos aprender, cuesta”, señaló Daniel Escobar.



La regulación y vigilancia de las diferentes plataformas es muy importante, y esto depende de dónde operen y estén registradas las plataforma. De acuerdo con Escobar, “en Colombia a través de estas plataformas solo se pueden negociar acciones. Las plataformas autorizadas son aquellas que están respaldadas por una firma comisionista de bolsa, que a su vez está debidamente registrada y autorizadas en el mercado colombiano”.



Para el caso de plataformas internacionales el factor regulatorio es diferente, pues al no estar radicadas en Colombia el agente supervisor, en este caso la Superintendencia Financiera, no tiene jurisdicción para vigilar y controlar. Muchas plataformas de negociación en línea están radicadas en Estados Unidos, otras se encuentran en territorio europeo, y las que cuentan con vigilancia son reguladas por la autoridad del país donde se encuentran.



Expertos recomiendan y hacen énfasis en el riesgo que implica tomar decisiones de inversión en este tipo de escenarios, donde no hay asesoría profesional y se depende de los conocimientos propios.