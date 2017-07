¿Cuál es el cupo ideal para la tarjeta de crédito según sus ingresos?

El cupo de la tarjeta de crédito es el valor total que una entidad financiera le otorga a un cliente para que la utilice en cualquier momento.



Para dar dicho cupo las entidades financieras tienen en cuenta el comportamiento crediticio del cliente, sus hábitos de pago y su capacidad de endeudamiento.



(Lea: ¿Cómo utilizar una tarjeta de crédito?)



“El cálculo del cupo se hace a partir de los ingresos y gastos (financieros y personales) del solicitante y de las condiciones propias del producto (plazo y tasa)”, señala Esperanza Pérez Mora, vicepresidenta de Negocio Masivo del Banco Caja Social.



(Lea: ¿En qué no debe gastar con su tarjeta de crédito?)



Sin embargo, aun con esta evaluación que hacen los bancos para otorgarle el crédito, usted puede hacer el cálculo y medir si efectivamente el cupo que le dieron, o que solicitó, se adapta a sus ingresos.



¿Cómo? Según Clara Inés Guzmán, líder del programa de Bienestar Financiero de Old Mutual, debe partir del principio que el control de las finanzas depende de usted por lo que “las entidades bancarias fácilmente pueden llegar a ofrecer cupos excesivos y altos aunque no tenga la capacidad para pagarlos, en caso de usarlos”.



Ante ello recomienda que al momento de solicitar una tarjeta de crédito usted tenga claro que no debe comprometer más del 30% de sus ingresos en deudas de consumo.



Por ejemplo, si su ingreso es de $6.000.000 cómo máximo debería pagar, entre todas sus deudas de consumo, $1.800.000.



Esto porque a veces los usuario de este producto financiero consideran que tener un cupo alto los beneficiará más y en realidad estos pueden llegar a limitar otras opciones, como pedir un crédito de vivienda, de educación o de libre inversión.



Ante esto, en Portafolio.co consultamos a Data Crédito Experian para darle una aproximación sobre el cupo ideal según sus ingresos, con el fin de que planifique con antelación el solicitar una tarjeta de crédito y que en el momento de manejarla no se sobre endeude:



• Una persona con un ingreso menor a $1’000.000 y con muy buen comportamiento crediticio podría tener un cupo total en tarjetas de crédito de hasta $2.000.000.



• Una persona con ingresos de $3’000.000 con muy buen comportamiento crediticio podría tener un cupo total en tarjetas de crédito de hasta $10.000.000.



• Una persona con ingresos de 10’000.000 con muy comportamiento podría tener un cupo total en tarjetas de crédito hasta por $45.000.000.



Aquí debe tener en cuenta que los cupos totales se refieren a la suma de todos los cupos que la persona puede tener, no el de una sola tarjeta.