¿Cuáles son los principales motivos para pedir un crédito de consumo?

Los créditos de libre inversión y de consumo han sido por mucho tiempo una opción para aquellas personas que necesitan dinero para comprar bienes durables que no son muy costosos pero que no alcanzan a cubrir con sus ingresos mensuales. Por ejemplo comprar el computador para facilitar labores de estudio o trabajo, pagar una deuda no muy grande, o simplemente tomar unas vacaciones en familia.



(Lea: ¿Es mejor ahorrar que invertir el dinero en loterías?)

A diferencia de los créditos personales más grandes, como los hipotecarios o las libranzas, estos se destinan a fines más moderados pero que son igualmente importantes para las personas que buscan estos préstamos.



(Lea: Fenalco advierte que revivirían las cláusulas de permanencia)



A enero, el sistema financiero colombiano había colocado créditos de libre inversión por 27,6 billones de pesos y otros 468.000 millones de pesos en créditos de consumo para empleados, según el reporte realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.



Además de los bancos tradicionales también hay otro tipo de establecimientos autorizados y vigilados por las autoridades para otorgar préstamos. Es el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Fincomercio, entidad vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria.



Precisamente, sondeos realizados por Fincomercio permitieron establecer las principales razones por las que, en este caso, sus asociados solicitan créditos de libre inversión.



- La principal razón es hacer mejoras a los inmuebles, ya sea la vivienda o el local donde los asociados tienen su negocio.



- En segundo lugar se ubican los viajes, por lo general en familia, lo que implica el desplazamiento, alojamiento y alimentación de varias personas.



- La educación de los hijos también está dentro de las prioridades de los asociados, que en algunos casos solicitan estos créditos para hacer los pagos de matrículas, útiles o gastos de manutención en general.



- Comprar vehículo es una de las razones que más fuerza ha tomado en los últimos años, en vista de que los problemas de movilidad son cada vez más comunes en las ciudades del país. En este caso muchos colombianos cuando buscan créditos de consumo para un vehículo piensan en comprar un motocicleta y en menor medida un carro.



Para el caso de Fincomercio, al cierre del año pasado reportó 139.039 créditos de libre inversión aprobados, 28.99% más que el año 2016. Las cifras que presenta esta entidad solidaria ratifican el crecimiento general de las cooperativas, reportado por el más reciente informe de Confecoop (Confederación de Cooperativas de Colombia).