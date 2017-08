Cuidado: ser comprador compulsivo es más fácil de lo que parece

Los compradores compulsivos cambian de ánimo cuando no tiene dinero disponible para comprar.

Salir de compras es uno de nuestros grandes placeres, sin embargo hay que prestar mucha atención de no volver esta actividad un hábito obsesivo.



(Lea: En Internet, compras de colombianas también son compulsivas)



¿Y cómo sabemos cuándo eso está pasando? Por lo general antes de realizar las compras se siguen unos pasos que nos permiten adquirir productos de manera inteligente, como por ejemplo verificar y comparar los precios, y la utilidad que este puede generar.



(Lea: Cinco lecciones financieras de Game of Thrones)



Cuando omitimos estos pasos y vamos a una tienda, vemos el producto e inmediatamente pasamos a la caja registradora o adquirimos cosas inoficiosas, empezamos a tomar conductas de un comprador compulsivo.



(Lea: Así puede enseñarle a sus hijos a manejar sus finanzas)



Según Javier Cárdenas, gerente de la firma Finance Group, este tipo de conductas se ven con más frecuencia debido a la necesidad de consumo de la sociedad actual. Sin embargo, las hemos naturalizado y no nos damos cuenta que esto nos puede traer consecuencias negativas en nuestras finanzas.



Por ello en Portafolio.co, consultamos al experto para que nos diera algunas de las características de un comprador compulsivo, con el fin de que identifique y empiece actuar ante esta situación.



Adicional a esto evalúe si sus compras tienen como objetivo acumular puntos en tarjetas de fidelización, si al reunirse con sus amigos paga las cuentas para sobresalir y si tiene algún amigo o familiar que lo secunde en esta actividad.



Ahora bien, si ha identificado que está teniendo constantemente estas conductas, es hora de empezar a actuar para controlar su consumo compulsivo y evitar en un futuro sobreendeudarse.



Según Cárdenas estas son algunas recomendaciones:



1. Acepte que tiene un problema.



2. Busque ayuda de una persona de confianza para la correcta administración del dinero.



3. Merque, con lista en mano, en compañía de alguien que conozca la problemática.



4. Realice un presupuesto de gastos y contrólelo permanentemente.



5. Evite visitar los centros comerciales en los días de quincena.



6. Elabore un plan de ahorro con los excedentes de dinero procurando que los mismos no se puedan retirar fácilmente (ejemplo: abrir un CDT).



7. Cancele y evite usar las tarjetas de crédito.