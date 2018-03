Cinco destinos de los que puede encontrar vuelos económicos para Semana Santa

Semana Santa se ha convertido en una fecha esperada por los colombianos, no solo por su importancia religiosa, sino también porque representa una oportunidad de descanso.



Por ello, muchas familias buscan para esta temporada viajar, ya sea a un destino internacional o nacional, pero que les permita relajarse y retomar energía, por lo que con anterioridad buscan los recursos y lugares que desean visitar por estos días.



Sin embargo, no todos logran planear estas mini vacaciones y no lo hacen estando tan próximos a llegar las fechas, pues consideran que no podrán conseguir opciones económicas.



Aun así, según el buscador de viajes Kayak, los colombianos aún están a tiempo de conseguir una buena oferta para disfrutar de esta temporada.



A través de su herramienta Explore, la empresa encontró los siguientes cinco destinos para salir y que usted puede encontrar buenos precios para visitar. Eso sí, debe tener en cuenta que los precios pueden variar según la disponibilidad:



1 Santa Marta: de acuerdo con Kayak, un vuelo ida y regreso para esta ciudad le costaría aproximadamente 974.432 pesos.



Si decide viajar a esta ciudad, puede visitar Playa Blanca, Ciudad Perdida y el Parque Nacional Tayrona.

2 Medellín: tomar un vuelo ida y regreso a la capital de Antioquia le podría salir en 465.909 pesos.

3 Pasto: este destino se ha posicionado como uno de los lugares que los colombianos y extranjeros quieren visitar. Para Semana Santa, según Kayak, un vuelo ida y regreso a eta ciudad le podría salir en 917.614 de pesos.

4 Valledupar: un vuelo ida y regreso para ir a disfrutar de la capital del vallenato puede llegar a tener un valor de 889.205 pesos.

