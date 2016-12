El costo de no haber planeado sus vacaciones con tiempo

Conseguir donde pasar una noche en un hotel o comprar un tiquete de avión es hoy una tarea difícil y desgastante. Sobre todo costosa.



A pesar de que aerolíneas como Avianca y Latam Airlines dispusieron toda su capacidad operativa para atender la alta demanda de esta temporada, hallar un puesto disponible puede resultar muy complejo.



Aerolíneas como VivaColombia y Wingo, ambas de bajo costo, manifestaron públicamente que ya no hay cupo en su flota de aviones para lo que resta del año.



Sin embargo, en caso de que corra con suerte y consiga un tiquete de avión, este puede salirle, incluso, tres veces más caro de lo que le habría costado comprarla en otra época del año o simplemente con un par de meses de antelación.



Según estadísticas del buscador Skyscanner, el período más económico para viajar al interior del país y conseguir tiquetes más baratos es en el mes de septiembre.



(Lea: ¿Planea viajar?, aproveche septiembre, el mes más barato).



De acuerdo con este buscador, líder mundial en plataformas para buscar pasajes aéreos y alojamiento en el mundo, el ahorro estimado al comprar tiquetes en septiembre en comparación con el período de temporada alta de fin de año, es de casi el 80 %.



Y es que, por ejemplo, si hubiera comprado un tiquete en septiembre para estas fechas en VivaColombia, este le habría valido cerca de $100.990. Hoy este mismo tiquete (ida y vuelta) no bajaría de $390.000.



Sin embargo, aunque estuviera dispuesto a pagar los casi $300.000 de más, este ya no está disponible.



La misma situación ocurre en el sector hotelero. Según cifras del sector turístico en ciudades como Cartagena ya está reservado el 95 por ciento de su capacidad hotelera.



(Lea: ¿A dónde viajan los colombianos en vacaciones?).



Hoy, el precio promedio de una noche en un hotel en Cartagena está en $250.000.



Estos costos han motivado la creación de planes como los que ofrece On Vacation, para que pueda ir programando sus vacaciones con antelación. Sin embargo, hoy ya todo está copado.



PLANEÉ PARA DISFRUTAR



Según Resuelve tu Deuda, en la planeación está el secreto para llevar finanzas saludables y esto también es aplicable a las vacaciones.



De acuerdo con la reparadora de deudas, si aprovecha las ‘gangas’ que hay durante otros meses del año, y organiza todo con tiempo suficiente, evitará asumir costos más altos y sobreendeudamientos.



(Lea: Lo que debe saber antes de viajar en temporada alta).



Tenga presente que las aerolíneas divulgan periódicamente ofertas promocionales en las que se pueden adquirir tiquetes con importantes descuentos.



Para Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, “la mejor opción es acudir a una agencia de viajes. Allí encontrará la asesoría indicada sobre los productos, horarios, fechas, promociones y hasta le ayudarán con su presupuesto, pero hágalo a tiempo”, señala.



Si ya no le alcanza el tiempo para viajar este año, pero desea hacerlo el próximo, incluya de una vez este proyecto en su lista de propósitos.



PORTAFOLIO.CO