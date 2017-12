¿Qué usos se le podrían dar al bitcoin?

Ayer miércoles el bitcoin alcanzó su récord más alto desde que inició operaciones. Según la plataforma Coinmarketcap.com, la criptomoneda llegó a los 11.379 dólares, valor que aumenta la alerta de una posible burbuja.



Y es que estos registros han incentivado la compra de esta moneda digital por cientos de ciudadanos del mundo, quienes la conservan con la esperanza de seguir aumentando su capital y de que dé los frutos tan esperados y anunciados por los especuladores.



(Lea: La seguridad del bitcoin ¿sólo una promesa?)

Pero, además de guardar los bitcoins y esperar que aumente su valor, ¿qué más se puede hacer con esta criptomoneda?



De acuerdo con Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina, esta moneda digital se puede utilizar para realizar cualquier tipo de compra, desde un tiquete de avión hasta un café.



(Lea: Conozca la historia del vendedor ambulante de plátanos que acepta pagos en Bitcoin)



“El bitcoin es una inversión que se traduce en un buen depósito de valor, ya que va preservando su valor en el tiempo, y que se puede usar como un medio de pago, a diferencia de por ejemplo las acciones o los bienes inmuebles, que son una buena inversión, pero no nos permiten hacer diferentes transacciones”, explicó Andragnes.



(Lea: Bitcoin para principiantes: guía del mundo de las criptomonedas)



Según el fundador de Bitcoin Argentina, un propietario de esta criptomoneda puede realizar transacciones a nivel mundial sin necesidad de gastar mucho tiempo y hacer los cambios de las respectivas monedas. Asegura, por ejemplo, que una persona puede enviar dos millones de dólares a otra en Japón y solo tardaría un par de segundos.



Para adquirir los productos, o hacer este tipo de transacciones, solo es necesario consultar en páginas web - que el mismo círculo de ciudadanos que tiene bitcoins ha creado - y en los cuales se señalan los comercios donde una persona puede ir y realizar compras con la moneda digital.



Sin embargo, este tipo de transacciones no se ven con frecuencia y no se han hecho populares, debido a que los propietarios de la criptomoneda prefieren acumular más ganancias y no gastarlas.



“La mayoría de la gente no lo hace, y no porque no existan comercios en donde usarlos, sino porque precisamente nadie paga con la criptomoneda por una sencilla razón: no quieren gastar la moneda buena”, aseguró el experto.



De acuerdo con Andragnes, ante el panorama de aumento del valor de la moneda digital, los propietarios tienen la creencia de que no deben malgastar aquella moneda que se va apreciando con el tiempo, sino al contrario, acumularla.



“Un ejemplo, la creencia es que el peso colombiano en un año se va a ir depreciando y que el bitcoin va ir aumentando su valor, por ello muchas personas prefieren gastar la primera”, explicó Andragnes.



PERO, ¿EN COLOMBIA ES LEGAL?



Para Andragnes el uso del bitcoin es legal, e incluso es una forma de fomentar la inclusión financiera, ya que obtener una billetera virtual es mucho más fácil y rápido que abrir una cuenta de ahorros o solicitar una tarjeta de crédito.



Sin embargo, en el caso de Colombia la Superintendencia Financiera y el Banco de la República, han recalcado que en el país las monedas virtuales no se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, y que además, no son un medio de pago, por lo que no existe obligación de recibirlas.



“La Superfinanciera insiste en el llamado que ha venido haciendo desde 2014 en el sentido que el Banco de la República ha indicado que las monedas virtuales, como se les conoce y entre las cuales se encuentra el bitcoin, no son consideradas como una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituyen un medio de pago”, señaló la entidad en un comunicado del pasado mes de junio.



Adicional a esto, el Banco de la República aseguró que la única unidad monetaria y de cuenta existente en Colombia es el peso, tanto en billetes como en monedas.



Frente al bitcoin, y en general a las criptomonedas, el Emisor señala que no constituye un medio de pago de curso legal en el país. “El bitcoin tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países”, asegura el Banrepública.



Finalmente, ante el uso de estas monedas digitales, la Superfinanciera recuerda a las entidades vigiladas que no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el uso de sus plataformas para que se realice cualquier tipo de operaciones con criptomonedas.



Adicional, señala que corresponde a cada persona conocer y asumir los riesgos a los que se pueden enfrentar al realizar operaciones con bitcoins o con otra criptomoneda.