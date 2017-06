¿En qué gastan la prima los colombianos?

Antes del 30 de junio, las empresas del país deben pagarle a sus empleados la prima de mitad de año, correspondiente a 15 días de salario, según el sueldo de cada trabajador.



Para un tercio de los bogotanos, este ingreso adicional es utilizado para saldar deudas. Así lo indica una encuesta elaborada por Fenalco Bogotá el año pasado, en la que el 31 por ciento de los entrevistados dijo que destinaban este dinero al pago de obligaciones.



Por su parte, el 19 por ciento de los encuestados aseguró gastar el dinero en vestuario y calzado. El 15 por ciento dice destinar su prima en educación y el 12 por ciento en viajes y vacaciones.



Entretanto, el 8 por ciento invierte en arreglos del hogar y vehículos y el 15 por ciento en otros gastos e inversiones.



Lo que llama la atención es que muy pocos ahorran, mientras la mayoría destinan el dinero a pagar deudas, lo que a simple vista puede ser un síntoma de la mala planeación financiera de los colombianos.



Para la reparadora de crédito, Resuelve tu deuda, la distribución ideal de la prima debería ser del 70-30 en donde el 70 por ciento incluye vivienda, salud, educación y transporte, y el 30 por ciento se destina a ahorro, entretenimiento o gustos personales y pago de deudas.



"Esto significa que si se respeta el presupuesto a la perfección, el gasto en deuda no debería exceder el 10 por ciento de los ingresos. Si éste excede del 30 por ciento, significa que estamos en una situación de sobreendeudamiento", advierte la reparadora.



Sin embargo, todo indica que la mayoría de colombianos ya tiene comprometida la prima para pagar sus deudas.



Un sondeo hecho por Portafolio.co, en el que participaron 636 personas, señala que el 61 por ciento destina la prima para saldar obligaciones pendientes.

¿En qué invierte su prima? participe mencionando a @Portafolioco — Portafolio (@Portafolioco) 14 de junio de 2017

En el sondeo, el 18 por ciento dijo que gastaba en viajes y educación, el 10 por ciento en vestuario y entretenimiento y el 11 por ciento en otros gastos.



Si aún no sabe en qué gastar su dinero en la prima, tenga en cuenta que ella puede ser útil para generar tranquilidad a futuro, no la gaste en cosas innecesarias, en bienes perecederos, ni la convierta en plata de bolsillo.



Invertirla y generar rendimientos puede brindarle tranquilidad e ingresos extra a mediano y largo plazo. Antes de tomar cualquier decisión estudie su situación actual para evaluar sus necesidades y si va a invertir, no olvide buscar asesoría de expertos que lo puedan guiar.