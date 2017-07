¿En qué no debe gastar con su tarjeta de crédito?

Hacer compras con la tarjeta de crédito se ha vuelto muy común entre los colombianos, no sólo porque da tranquilidad y seguridad, sino también porque le permite no andar con efectivo en el bolsillo y poder contar con el mecanismo de pago en cualquier momento.



“El uso de pagos electrónicos brinda múltiples beneficios no sólo para la persona que decide utilizar una tarjeta de crédito o débito, sino también para la economía del país.

Dejar de lado el efectivo fomenta la inclusión financiera, evita los riesgos asociados al fraude, reduce la informalidad”, asegura Marcela Carrasco, Presidente de Mastercard para Colombia y Ecuador.



Sin embargo, saber usarla y tener presente en qué gastos es necesario emplearla es algo que hemos dejado a un lado y no tenemos en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de compra.



Según Asobancaria, al utilizar una tarjeta de crédito es necesario realizar un análisis del costo que implica este préstamo y, de acuerdo a su presupuesto, determinar claramente hasta qué punto es conveniente endeudarse.



Adicionalmente, la entidad aconseja analizar el bien o servicio que se desea pagar con la tarjeta, en otras palabras, “la vida útil del bien o servicio adquirido debe ir de acuerdo con el plazo de pago determinado”.



Ahora bien, ¿en qué casos es conveniente usar o no este medio de pago?



Prácticamente todo se puede comprar utilizando la tarjeta de crédito siempre y cuando tenga un presupuesto que se lo permita y la difiera a una sola cuota, así puede acceder a los beneficios y no se pagan intereses.



Para Clara Inés Guzmán, líder del programa de Bienestar Financiero de Old Mutual, “la mayoría de las veces la tarjeta se usa para consumir, no es común encontrar a una persona haciendo inversiones con su tarjeta de crédito”.



Guzmán también señala que cualquier compra que sea de consumo y que se esté financiando a mediano y largo plazo, más de 3 cuotas en adelante, no es bueno para sus finanzas puesto que le saldría más costoso de lo que realmente valía.



¿Y cuáles son esas compras? Según la CBS News, estos son algunos de los gastos que debe evitar realizar con su tarjeta de crédito:



1 Pagos de hipoteca: si usted está pensando en hacer este pago con su tarjeta es mejor que elimine esa opción. Esto le traería más costos, pues si no cancela el saldo de la tarjeta en una cuota, le llegarían intereses adicionales.

2 Otras tarjetas: es una opción, sí, pero terminaría pagando mucho más de lo que está debiendo y según la CBS, podría tener una tarifa única de alrededor del 3% y tasas de interés más altas.

3 Servicios médicos: cirugías, urgencias y gastos médicos que sean muy costosos, es mejor evitar pagarlos con la tarjeta de crédito. Mejor haga con el centro médico un plan de pago que se acomode a sus finanzas.

4 Matrículas universitarias: este gasto suele ser bastante alto para cubrirlo con su tarjeta, tanto que usted no podrá iniciar a pagarla antes de cancelar los intereses que le llegarán por hacer esta transacción.

5 Los impuestos: es legal y puede hacer el pago de su deuda tributaria con este método, pero tenga en cuenta que podrían llegar a cobrarle hasta el 3% por el uso de la tarjeta en este gasto.

6 Automóviles: mucha gente lo ha hecho, tanto que algunos concesionarios no permiten este medio de pago por las cifras tan altas que manejan y la incapacidad de pago de los clientes. Y es que usarla en este gasto le podría generar una tarifa de transacción de entre el 1% y el 2%.