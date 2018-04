Hay $10.600 millones en premios del Baloto y Baloto Revancha sin reclamar

El presidente de Coljuegos, Juan Pérez Hidalgo, informó que 2.212.335 jugadores de Baloto todavía no han reclamado sus premios, que totalizan 10.601 millones de pesos en el último año, cuando cambió la mecánica de este juego en abril de 2017.



Pérez Hidalgo advirtió que quienes no los reclamen antes de que se cumpla un año del sorteo ya no podrán hacerlo.



La mecánica del juego cambió el 20 de abril del año pasado y es desde esa fecha que se lleva la cuenta de los más de 10.600 millones de pesos sin reclamar y de los más de dos millones de colombianos que no han requerido su premio. Por lo tanto, este 21 de abril vence el plazo para que aquellos ganadores del sorteo del 20 de abril de 2017 reclamen su premio.



“Estamos haciendo un llamado a quienes sepan o crean que pudieron haber sido ganadores de premios de Baloto o Revancha a verificar y validar sus tiquetes, a través de la página web oficial del juego, si lograron acertar en los resultados del juego en las diferentes categorías”, agregó Pérez Hidalgo.



Cabe destacar que si no se reclaman los premios, estos se van a declarar caducos, y pasarán directamente como trasferencia para los recursos de la salud.



De acuerdo con la información de Coljuegos y de la plataforma operadora del juego, en Baloto 1.057.366 ganadores no han cobrado premios por más de 7.361 millones de pesos, mientras que en Revancha son 1.051.931 los ganadores que no han cobrado 2.729 millones de pesos.



Esta es la distribución de los ganadores por modalidad de juego: