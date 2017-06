Icetex realizará jornada de normalización de cartera

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Sincelejo y Cartagena se unirán del 28 de junio al 1 de julio para la realización de la Jornada de Normalización de Cartera del Icetex.



La Jornada de Normalización está dirigida a los beneficiarios que se encuentren con mora mayor a 90 días, que no estén judicializados y que no presenten acuerdo de pago vigente, así como a los usuarios con cartera de los Fondos en Administración con mora mayor a 90 días que se han acogido a las políticas de cobranza de Icetex.



“Estos cuatro días de actividades serán fundamentales para optimizar el recaudo de cartera que permitirá que más colombianos puedan acceder a la educación superior. Es esta la ocasión para que los usuarios asistentes acuerden con el Icetex diferentes alternativas de pago para normalizar su cartera”, destacó el presidente de la entidad, Andrés Vásquez.



Durante los cuatro días de actividades, el equipo profesional del Icetex atenderá a los beneficiarios priorizados que acudan a los puntos de atención para escuchar sus casos, y brindar las diferentes alternativas que permitan la normalización de sus obligaciones en mora, conforme a las posibilidades de pago del usuario y las políticas de cobranza de la entidad.



Los horarios de atención serán de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. del miércoles 28 de junio al viernes 30 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y el sábado 1 de julio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en los puntos de atención dispuestos en las siguientes ciudades:



Ciudad Lugar Dirección

Bogotá Hotel Grand Park Cra. 5 # 23 -34

Barranquilla Hotel Country Cr 52 No. 75 -30

Cartagena Hotel Caribe Bocagrande Cra. 1 No. 2-87

Medellín Hotel Tryp Calle 50 70-124

Cali Hotel Vizcaya Real Calle 20 Norte No 5 AN 30

Bucaramanga Centro La Triada Cra. 20 #34--22

Sincelejo Hotel Boston Calle 25B # 31-14 Barrio Boston



Adicionalmente, si el usuario del Icetex se encuentra en una ciudad diferente a las mencionadas, está fuera del país o no puede desplazarse personalmente a la jornada de normalización, puede comunicarse desde un teléfono fijo a la línea gratuita Nacional 018000119716 en la cual obtendrá todos los beneficios de la Jornada de Normalización de Cartera. Si el usuario se encuentra en cartera castigada, debe comunicarse a la línea 018000112845.



Para agendar su cita, los beneficiarios deben ingresar a www.icetex.gov.co.