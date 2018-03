¿Por qué es importante enseñarle finanzas a los niños?

Educar a los niños en finanzas es un paso importante si se quiere que en un futuro no tengan problemas financieros. Sin embargo, muchos padres dejan a un lado este tema y no prestan interés a enseñarles sobre economía y administración de sus ingresos.



Según Clara Inés Guzmán, líder del programa de bienestar financiero de Old Mutual, la educación de los hijos en todos los aspectos está dada por el ejemplo y por el día a día tanto dentro de su familia como en todo su entorno, por lo que “no incluirlos en temas financieros genera desconocimiento de su realidad financiera, les quita la posibilidad de hacerse parte de las elecciones y de los momentos en crisis de su hogar”.



Al respecto, mencionó que estadísticas internacionales revelan que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 70% de las personas responden que no involucran a sus hijos en los temas financieros, es decir las decisiones en materia económica son tomadas por los padres o por uno solo de ellos.



“Quizás lo más grave es que no educar a los hijos en estos temas puede ser definitivo en un futuro para ellos y sus familias”, aseguró Guzmán.



Ante esta situación, la experta recomendó aprovechar el ingreso al colegio para que los padres practiquen algunos tips que ayudarán a contribuir a la formación de los niños en el manejo del dinero.



1 A la hora de comprar útiles escolares, permita que su hijo se involucre en el tema. Explíquele que la meta es conseguir lo indispensable para que pueda ingresar al colegio, pero logrando el precio de acuerdo a las posibilidades del hogar.

2 Si tiene más de un niño, invítelos a revisar qué pueden reutilizar o dar a sus hermanos y a sacarle mejor provecho a los útiles que tienen en casa.

3 Establezca un presupuesto para las compras y compártalo con los niños. Esto le ayudará a que no todo lo que escojan es lo que está de moda.

4 Una vez se regresa a clase, y dependiendo de su edad y grado, se le puede asignar un monto periódico, puede hacerlo semanal para ir generando en el niño la habilidad de no gastar todo en el mismo día.



Si no le alcanza, no le dé más dinero. Mejor, deje que él busque soluciones y la siguiente semana será más organizado con sus gastos.

5 Póngale metas de ahorro. De su asignación periódica, por ejemplo, si de la semana le sobraron $5.000, usted le dará otra cantidad, siempre y cuando sea para ahorro.

6 Ayúdele a generar ingresos adicionales para ahorro. Por ejemplo, los libros de lectura que ya no usará los podrá vender o intercambiar.