Investigación revela la suma de dinero con la que alcanzaría su felicidad

‘El dinero compra felicidad’ es una de las tantas frases que se suelen escuchar en varias conversaciones, y ha sido también uno de los motivos que ha puesto a economistas y psicólogos a indagar si dicha afirmación es cierta.



En enero de este año se dio a conocer una investigación realizada por dos académicos de la Escuela de Negocios de Harvard, en la que se encontró cuál es la cantidad de dinero que se necesita para ser feliz y que este debe satisfacer las necesidades básicas.



En el ejercicio liderado por Grant E.Donelly y Michael Norton, profesores de la escuela, se entrevistaron a 4.000 millonarios de todo el mundo. De estas, se encontró que las personas con una riqueza neta de 10 millones de dólares eran más felices que aquellos que tenían fortunas entre los 1 y 2 millones de dólares.



Sin embargo, no todos los multimillonarios compartían la felicidad por igual. La investigación detectó que quienes habían alcanzado su fortuna por sí mismos tenían una vida más feliz que aquellos que la habían heredado o quienes se habían casado con alguien adinerado.



“En la medida que las personas tienen un trabajo que consideran significativo, que les permite cubrir sus necesidades y les ofrece oportunidades de incrementar su riqueza, pueden experimentar la felicidad”, aseguró el estudio.



Al respecto, aseguran que las investigaciones anteriores muestran que el dinero importa para el bienestar.



De acuerdo con Donnelly y Norton, dos nobeles de economía, Daniel Kahneman y Angus Deaton, sugirieron en una investigación que los beneficios de la felicidad con un incremento del ingreso disminuyen a partir de los 75.000 dólares debido a que no tiene un impacto grande en la capacidad de la gente de vivir de manera cómoda.



Es decir, la diferencia en la felicidad de las personas con salarios entre los 50.000 y los 75.000 dólares (anuales) es más amplia, que por ejemplo, la de los individuos con ingresos entre los 75.000 y los 100.000 dólares.



Aun con este análisis, según la investigación de Harvard, el dinero aún da felicidad para las personas. “El hallazgo general es que más dinero conduce a más felicidad. Entonces, aunque hemos creído antes que existe una utilidad marginal decreciente, la curva no disminuye tan rápido como pensamos alguna vez, e incluso cuando se han cumplido las necesidades básicas, adquirir más riqueza aumenta la felicidad”, dice el documento.