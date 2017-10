¿Es mejor una gran reforma pensional o varias mini-reformas?

Al Gobierno que asuma las riendas de Colombia en el próximo cuatrienio le queda una tarea impostergable, pues no podrá darse el lujo, como lo hizo el actual, de posponer un día más la reforma pensional que se requiere, pero a falta de una transformación integral al sistema pensional, en el Congreso de la República se están radicando ‘reformitas’, muchas de las cuales tienen poco de ‘mini’.



Según los informes del Congreso, por la agenda de la legislatura del 2017 han pasado ocho proyectos (6 en Senado y dos en Cámara), que tocan el tema pensional y, de aprobarse, requerirían de gruesos montos financieros que no serán fáciles de conseguir si no hay un cambio profundo al esquema colombiano para jubilar.



Desde propuestas que vienen de años anteriores y luego de ser archivadas vuelven firmadas por un nuevo autor, como la que propone reducir a 1.150 el número de semanas que debe cotizar la mujer (por ahora son 1.300 para todo mundo). Esta idea empezó en agosto del 2015, como iniciativa de Óscar Hurtado, Wilson Córdoba y Margarita Restrepo entre otros. Tras pasar todos los debates, en julio de este año, el proyecto fue objetado por la Presidencia de la República, por razones de constitucionalidad.



También al Congreso entró la idea de reconocer 20 por ciento de la pensión de vejez del cónyuge a la pareja con la que quedó abandonada tras 5 años de convivencia. Santiago Valencia, Ciro Ramírez y Óscar Pérez figuran como autores. El proyecto está listo para su estudio en Comisión.



AJUSTE DE MESADAS



Otro de los intentos legislativos que cursan en el Congreso es el que busca que la jubilación por vejez, invalidez o sustitución deba ser ajustada el primero de enero de cada año, según el mayor incremento entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el salario mínimo legal mensual. Esta propuesta, del senador Senén Niño, está vigente y se alista para segundo debate en el Senado.



Inclusive, hay una variante en esta iniciativa que motivó la radicación de otro proyecto distinto, el que busca establecer que las mesadas pensionales sean incrementadas en el mismo porcentaje que el salario mínimo y no tenga como parámetro el IPC. Dicha propuesta también está en curso, con la firma de Alexánder López.



¿TIENEN FUTURO?



Para el senador Ángel Custodio Cabrera, integrante de la Comisión séptima, en la que se debaten estos temas, “se trata de proyectos vendibles, pero contienen un alto impacto fiscal, así que muchos pueden pasar varios debates, pero si no cuentan con el aval del Gobierno, terminarían frenados en plenarias”.



Lo cierto es que el avance de los proyectos se está dando, en medio de la preocupación de que, en la mitad de este siglo, hacia el 2050, según cálculos de Anif, el pasivo pensional llegaría a 114 por ciento del Producto Interno Bruto-PIB, es decir, más de 1.000 billones de pesos.



Para algunos expertos en pensiones, es el punto que deben tener en cuenta los proponentes, pues, por lo pronto, hay iniciativas que modifican el régimen de seguridad social de los educadores, cuando son pensionados retirados, de manera que aporten a salud solo el equivalente al 4 por ciento de una pensión cuando aquella no represente más de seis salarios mínimos legales mensuales.



También ha estado sobre la mesa el proyecto de pensión familiar, que ha caminado por varias legislaturas. Busca que los cónyuges puedan adquirir una pensión y la puedan disfrutar sin afectar el equilibrio financiero del sistema.



BUENO EL DEBATE, PERO...



En los últimos meses en Colombia, desde muchos frentes, se está hablando de una reforma pensional, cuya necesidad ya es inaplazable, pues solo en el próximo año se necesitarán 41,1 billones de pesos del Presupuesto General, para financiar las mesadas de 1,2 millones de pensionados del régimen público.



Cada vez hay menos recursos, porque los jóvenes no son muy dados a ahorrar para pensionarse algún día. Y la informalidad laboral, cercana al 60 por ciento, también pone todo su peso para agrandar aún más el pasivo pensional.



Desde esa perspectiva, es válida la oleada de ideas que están surgiendo, para aportar al debate que debe anteceder a la presentación y aprobación de una reforma pensional. Pero lo que no es conveniente, según los expertos, que se intente modificar por pedazos el sistema pensional.



HACIA LO INTEGRAL



La idea de reformar las pensiones, que para muchos debe hacerse a través de una comisión especializada, requiere integralidad, para que pueda contener los principios que en Colombia no se han podido conquistar: equidad, sostenibilidad, inclusividad.



Sin embargo, aunque se sabe que el hueco en la bolsa pública para pagar las pensiones es enorme y cada vez se agranda más, en el Congreso continúan las propuestas sin sustento financiero.



No hay que olvidar, que, si el sistema pensional requiere un revolcón, en parte es porque las pensiones estatales favorecen a los que menos lo necesitan, por lo tanto, no contribuyen a reducir la desigualdad. Así lo mostró un reciente estudio Planeación Nacional, según el cual “la clase media consolidada en el país y la clase alta reciben 52,3 por ciento de los subsidios en pensiones, mientras que a las personas pobres les llega tan solo el 10,3 por ciento de estos”.



Agrega el informe que de los pensionados en el sistema público, el 70,1 por ciento pertenece al quintil más alto (5), el 25 por ciento al 4, y solo el 4,9 por ciento de pensionados son de los quintiles 1, 2 y 3.





