Ahorro pensional de los colombianos superó los 229 billones de pesos

De acuerdo con la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), a enero pasado el ahorro que los colombianos han hecho para su pensión en el régimen de ahorro individual solidario llegó a 229,4 billones de pesos, como lo indicó el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera.



Asofondos también destacó los rendimientos que han generado estos recursos bajo la gestión de las cuatro administradoras que hacer parte de este régimen (Colfondos, Old Mutual, Porvenir y Protección), pues con corte a enero se habían registrado ganancias por 27,6 billones de pesos.



“Alcanzar esta cifra record ($229,4 billones en ahorro pensional) es el resultado de una estrategia de diversificación de inversiones, que para el caso particular de los últimos 12 meses, permitió aprovechar valorizaciones en los activos de renta variable local e internacional, impulsadas por los resultados positivos en crecimiento a nivel mundial, el petróleo y expectativas optimistas frente al crecimiento en el año 2018, lo que se reflejó en ganancias para los trabajadores”, explica Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.



El papel de los multifondos ha sido fundamental en el crecimiento del ahorro pensional. De acuerdo con un ejercicio planteado por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, un trabajador joven que tiene su ahorro pensional en el fondo de mayor riesgo (pensado para este tipo de población) y que en enero de 2017 tenía 100 pesos, a enero de 2018 tuvo un saldo de 118,8 pesos, sin haber hecho más aportes.



En el mismo ejercicio se señala que alguien con 100 pesos en su ahorro pensional en el fondo moderado en enero de 2017, 12 meses después tendría 114,6 pesos, y que un trabajador próximo a pensionarse, este mismo saldo inicial a enero le representaría un saldo de 110,7 pesos.



Asimismo se destaca el crecimiento en el número de afiliados al régimen de ahorro individual, que creció en 760.000 en el último año, una variación de 5,4% en la comparación anual.



“El 81,2% de ellos está entre los 18 y 45 años y 84% gana entre 1 y 2 salarios mínimos legales”, indica Asofondos, al tiempo que señala que el grueso de afiliados es joven como lo es el régimen de ahorro individual, que tiene 24 años operando en el país.