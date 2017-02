Actualmente en el Sistema Pensional colombiano cuenta con 22 millones de trabajadores, sin embargo solo 7,7 millones cotiza activamente a pensión, de los cuales tan solo el 10% de colombianos logre pensionarse cumpliendo los requisitos que la ley exige.



Según el Ministerio de Trabajo el 62% de afiliados corresponde al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el 38% son afiliados al Régimen de Prima Media (RPM).

De los 17, 2 millones de afiliados, el 55,2% son cotizantes inactivos y tan solo el 44,8% cotiza activamente (por lo menos una vez en el semestre), una cifra preocupante para el Sistema de Pensiones.



Ahora bien, no solo inquieta el alto porcentaje de colombianos inactivos sino que también los errores que han cometido frente a la decisión de elegir alguno de los dos regímenes por la falta de asesoría (Vea infografía).

Por esta razón, en este momento cualquier colombiano sin importar su lugar de residencia tiene derecho a interponer una demanda de nulidad.



"La demanda de nulidad aplica para aquellas personas que se trasladaron del seguro social hoy Colpensiones, a un Fondo Privado sin recibir una asesoría completa, profesional, clara y suficiente para tomar dicha decisión", explica Alejandra Tellez experta en pensiones de la firma TG Consultores.



Es decir que se debieron efectuar proyecciones comparativas para ilustrar de forma clara si era conveniente o no el cambio de régimen pensional.



"Al cabo del tiempo las personas se han dado cuenta que por no haber recibido la asesoría en su momento, tomaron una decisión que les perjudicó su derecho a la pensión", expresa Tellez.



FALTA DE INFORMACIÓN



Los colombianos consideran que por estar a menos de 10 años de pensionarse ya no pueden trasladarse al Régimen de Prima Media cuando están en un Fondo Privado, cometiendo errores que pueden perjudicar su jubilación.



"Por consiguiente muchos desconocen que pueden ejercer la defensa de sus derechos a través de esta figura de la demanda de nulidad, sin importar la edad que actualmente tenga el ciudadano", enfatiza la experta.