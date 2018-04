Coincidencias y diferencias de las propuestas pensionales de Iván Duque y Humberto de la Calle

Como parte del cierre del XI Congreso Anual de Asofondos y el XVI Seminario de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap) se realizó un panel con los candidatos que están en la carrera por la presidencia de la república. Aunque todos los contendientes fueron invitados solo asistieron Humberto de la Calle e Iván Duque.



(Vea: ‘Es la hora límite para tomar decisiones en materia pensional’, Asofondos).



Ambos candidatos iniciaron con una presentación de sus planes de gobierno en materia económica, abordados en numerosas ocasiones en debates anteriores. Tanto Duque como De la Calle aseguraron que con la aplicación de dichos planes se liberarían recursos para fortalecer el sistema pensional.



(Lea: ‘Todavía no hay un consenso generalizado sobre una reforma pensional’, Minhacienda).



La propuesta de Humberto de la Calle se basa en tres pilares:



- Uno básico, que es lo que hoy se llama Colombia Mayor, pero se extendería a la totalidad de los ancianos en Colombia, con un ingreso que alcance la línea de pobreza.



- El segundo, atado al mantenimiento de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), pero con una estrategia de fortalecimiento de la cultura del ahorro entre los colombianos que aportaron en algún momento a su pensión, pero que no consiguieron los demás requisitos para llegar a la pensión.



- En tercer lugar, un régimen de prima media tipo Colpensiones, para los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. De allí en adelante, se abordaría el régimen de ahorro individual solidario de la misma forma como viene funcionando.



Asegura que este modelo es viable financieramente porque se eliminan los subsidios que van de abajo hacia arriba en el régimen de prima media y que hoy favorecen las pensiones más altas y con ese ahorro, que genera caja para el Estado, se puede atender la extensión de la pensión a la universalidad de los ancianos.



El planteamiento de reforma pensional de Iván Duque pasa por la creación de un fondo de ingreso mínimo garantizado, en el que al nacer una persona ingresen 3 millones de pesos a dicho fondo para que, con un crecimiento real anual del 4%, se genere rentabilidad con ese ahorro para que al momento de la edad de pensión esté asegurado un ingreso mensual de un salario mínimo.



Propone una serie de mecanismos cuya aplicación conjunta derive en la cobertura universal del sistema pensional, la que es considerada por el gobierno y las AFP como el principal problema del actual esquema de pensiones.



“Programas como Colombia Mayor tendrían mayor cobertura y con un mejor aporte para que ese adulto mayor esté recibiendo ingresos por encima de la línea de pobreza. En segundo lugar, a los que están cotizando pero que no alcanzan a cumplir todos los requisitos se les fortalecería el sistema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Finalmente se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja y no como ocurre en la actualidad, donde el quintil de mayores ingresos recibe la mayor parte de los subsidios para completar las pensiones más altas. Todo con un régimen de transición”, explicó.



Ya dentro del conversatorio se abordaron los siguientes aspectos:



EDAD DE JUBILACIÓN



En el conversatorio quedó claro que ninguno de los dos candidatos considera necesario aumentar la edad de pensión. Duque asegura que esa no es la prioridad en este momento, mientras que la reducción de la informalidad y la ampliación de la cobertura si lo son. Por su parte, De la Calle aseguró que la viabilidad financiera de su modelo hace que no sea necesario dicho aumento.



SEGURIDAD JURÍDICA



El candidato liberal propone regularizar la producción jurídica para dar orden y disciplina, y que se establezca una mayor seguridad jurídica en la que no se vea afectada la sostenibilidad del sistema pensional por decisiones que los jueces toman según su interpretación y dependiendo de cada caso particular.



Por su parte el candidato del Centro Democrático resaltó que cualquier reforma pensional, sea cual sea, debe responder a los preceptos constitucionales, hay que presentarla bien presenta para que no queden vacíos para llenar con la jurisprudencia.



COBERTURA



Este fue considerado por la mayoría de expositores y analistas que participaron en el Congreso de Asofondos como el mayor problema del actual régimen.



Para aumentar la cobertura de las pensiones ambos candidatos coincidieron en la necesidad de planes de fomento a la creación de empresas medianas y pequeñas, que son las que más empleo generan.



Duque señaló que esta promoción se logra a través de una visión integral que estimule a todas las empresas, desde las micro hasta las más grandes, simplificando el sistema tributario actual y sin asfixiar con regulaciones excesivas. Así mismo señaló los beneficios que tendría unificar los trámites mediante la eliminación de las múltiples ventanillas a las que los empresarios deben acudir para adelantar sus gestiones ante la administración pública.



De la Calle también abordaría el problema base, que es la informalidad de los trabajadores, a través de la facilitación de las condiciones para la creación de empresa. Aseguró que el sistema tributaria recae sobre pocas personas, por lo que se generan inequidades que llevan a que finalmente, como proporción de sus ingresos, hace que las empresa de menores de menores recursos paguen más impuestos que las compañías de mayor capital.



Al final del conversatorio que cerró el Congreso de Asofondos, el presidente de esta asociación, Santiago Montenegro, destacó la receptividad de los candidatos presentes ante la necesidad y la urgencia de una reforma pensional, que debería adelantarse en el próximo gobierno.



Julián Calderón

Cartagena