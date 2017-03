Después del ahorro, el gasto debe ser ordenado

Cuando una persona mayor considera que es tiempo de terminar con su etapa productiva en el mercado laboral, las claves para lograr la tranquilidad financiera radican no solo en lo que hayan ahorrado durante su vida, sino en que la fase de desacumulación se produzca de manera ordenada.



(Lea: Pensión cafetera, la apuesta de la Federación para formalizar el sector)



Es importante contar con la orientación de expertos financieros, que dependiendo de los intereses y expectativas de cada persona pueden ayudar a diseñar un plan para gestionar los recursos de manera adecuada.



(Lea: Colpensiones se reestructura para no repetir la historia del Seguro Social)



Pero para esa tarea no hay que esperar que llegue el momento del retiro. “Ahorrar de manera constante, y empezando lo más joven posible, tiene un efecto positivo. Si hay que recoger a los 62 años, no es lo mismo empezar a los 25 que a los 50. Si se inicia joven, al cabo de las décadas la rentabilidad termina siendo mucho mayor que el capital que se aportó”, explicó Manuel Felipe García, vicepresidente de Wealth Management en Old Mutual.



Por su parte, Ernesto Villamizar, presidente de la Fiduciaria Credicorp, señaló que es importante que las personas tengan en cuenta que va a haber una brecha pensional, es decir una diferencia entre lo que el pensionado va a recibir como mesada en comparación con el salario que tenía como trabajador.



En ese sentido, es clave ver en qué ahorrar y/o invertir para efectos de lograr una disminución en esa diferencia. De hecho, en el sector financiero hay muchas alternativas para complementar la pensión, que no solo se convierten en una fuente de ahorro importante para el futuro, sino que generan beneficios tributarios para el presente.



Sin embargo, García, de Old Mutual, apunta que la tarea no es solo ahorrar durante la etapa productiva, sino ser responsable en el momento de la desacumulación. “Al llegar a los 62 años, hay que pensar en que a uno todavía le pueden quedar décadas por vivir, porque si la persona tuvo hábitos saludables y acceso a la educación, seguramente su expectativa de vida es alta. Hay quienes llegan a la edad de pensionarse con un buen capital y se sienten ricos, con lo cual empiezan a gastar como locos y eso es un riesgo”, añade.



En ese sentido, considera que es fundamental entender aspectos básicos de esa nueva etapa de la vida como el nivel de la mesada, los gastos que llegan con la edad, y sobre todo, involucrar a la familia, pues a medida que se envejece es clave que alguien más tome las decisiones financieras.



Precisamente, Villamizar, de Credicorp, recordó que es importante tener cuidado con las inversiones. Como se sabe, entre las víctimas de los descalabros financieros recientes han figurado personas mayores que querían sacarles jugo a sus recursos y terminaron perdiéndolo todo.



“Siempre hay que tener en cuenta que de eso tan bueno no dan tanto. Hemos visto que por el afán y la necesidad, la gente termina metiéndose en donde no debe”, explicó. Añadió que es importante revisar que quien ofrece productos de ahorro e inversión sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.