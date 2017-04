En los próximos 10 años se sumarán al sistema de pensiones 3,5 millones de colombianos

El sistema de pensiones de Colombia enfrenta varios retos para los próximos años y uno de los principales es responder a la pregunta de cómo asumirá la masa de nuevos pensionados que se sumarán en los próximos años, los cuales llegarán a 1,5 millones hasta 2021 y a 3,5 millones en 2027.



Este es uno de los principales temas que se trató en la apertura del X Congreso de Asofondos que se celebrará entre hoy y mañana en Cartagena.



"El envejecimiento poblacional, como resultado de unas menores tasas de fecundidad y una mayor expectativa de vida por la mejoría en los estándares de salud y prevención, nos obligan a pensar en cambios regulatorios a nivel de sistema y a buscar retornos de largo plazo que hagan sostenible la promesa de valor a nuestros afiliados" afirmó el presidente del Consejo directivo de asonfondos, Miguel Largacha.



En este sentido, como afirmó el funcionario, será fundamental llevar a cabo una reforma pensional que sea capaz de afrontar todos los retos que presenta el sector. Eso sí, como explicó Largacha, antes se necesita aprobar una reforma laboral que logre una mayor formalidad de la población.



Este precisamente es otro de los principales retos que enfrenta el sector. Cabe destacar que en estos momentos más de un 65% de los colombianos no cotiza a los fondos de pensiones.



"La elevada informalidad y baja productividad laboral, redundan en pocas semanas y bajos ingresos de cotización, lo que explica en gran medida la baja cobertura del Sistema Pensional", apunta Largacha.



Con todo, entre las propuestas de Asofondos se encuentra que los regímenes de prima media y de ahorro individual sean complementarios. Al mismo tiempo, se resaltó la necesidad de consolidad el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el Fondo de Solidaridad Pensional con esquemas unificados que permitan ampliar su alcance, entre otras opciones.



Pese a todo, hasta el momento, como afirma Guillermo Arthur, presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap), "las solciones que se están dando no corresponden a los diagnósticos que se han realizado. Hoy en día hay un descontento de los trabajadores que entienden que el sistema no responde a sus expectativas. Por esto, hay que trabajar también en mejorar la percepción de las personas".



