El Gobierno presentó un proyecto de decreto con el cual busca dotar a las administradoras de fondos de pensiones de instrumentos que faciliten la gestión de los riesgos y de mejorar el retorno esperado de las inversiones, a través de la implementación de un régimen particular para el Fondo Especial de Retiro Programado.



En ese sentido se propone un régimen de inversión particular, que permita una mejor gestión de activos, y en la cual las AFP puedan realizar inversiones en activos que permitan un mejor calce entre estos y los pasivos del fondo.



Además, se plantea la creación de un régimen particular de inversiones integrado por activos y límites similares a los del Fondo Conservador incluyendo algunos activos alternativos y compromisos a plazos.



Lo anterior, permite que cada AFP, de acuerdo con la composición de su bolsa de afiliados, haga una mejor gestión del portafolio e incluya unos activos con un plazo superior, tendientes a calzar de mejor manera sus necesidades futuras.



De acuerdo con el documento técnico del proyecto, la rentabilidad mínima del fondo se determinará de acuerdo con un componente de referencia que establezca la Superfinanciera, incluyendo dentro del componente sintético, que podrá estar conformado por la rentabilidad de un portafolio de referencia, por la suma ponderada de las rentabilidades calculadas con base en un conjunto de índices del mercado o por una combinación de ambos elementos.



Frente a la herramienta de valoración del Fondo Especial de Retiro Programado, las inversiones del mismo se deberán registrar inicialmente por el costo de adquisición. Una parte no inferior al 70% del valor del fondo, inmediatamente serán valoradas a valor razonable, mientras que la parte restante podrá ser valorada a costo amortizado.



Los montos valorados a valor razonable y costo amortizado deben estar incluidos dentro de las políticas de inversión de la entidad, responder a las condiciones de sus pensionados o beneficiaries y ser aprobados previamente por su junta directiva.



La propuesta sobre el régimen de inversiones particular, genera un portafolio de activos intermedio entre los de los fondos conservador y moderado, que de acuerdo con las simulaciones elaboradas por la Unidad de Regulación Financiera, y que se han adelantado sobre los retornos esperados de dichos fondos, son un 6,4% para el primero y un 7,2% para el segundo.



En esa medida se espera que el promedio del fondo de retiro programado se encuentre en este rango.