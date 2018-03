La importancia de conocer cuánto ahorrar para la pensión

Los abogados que tratan el tema pensional han visto como desde hace dos años sus servicios son más requeridos por simulaciones pensionales o pensiones de quienes buscan solución para su ingreso pensional.



Cuando arrancó el sistema no había un a adecuada proyección del ingreso para cada persona y muchos se fueron tras ilusiones que no se concretaron y sufren las consecuencias.



El especialista Luis Alberto Gómez, señaló que “los cálculos actuariales muestran en cada caso cuál es el sistema que le conviene a una persona de acuerdo a su capacidad de ahorro”.



El abogado recordó que para mujeres con menos de 47 años y hombres con menos de 52 años de edad, la solución es buscar la doble asesoría, que a partir de 2018 será obligatoria a partir del primero de octubre y tomar la decisión de optar por régimen de prima media (aclarando que no en todos los casos es lo conveniente) o seleccionando el régimen de ahorro individual.



“Quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 se cierra esa posibilidad y el camino es demandar la nulidad del traslado al Rais o ineficacia de la afiliación a este”, explicó Gómez.



El experto le contó a Portafolio que “las demandas que he promovido, van encaminadas a que un juez Laboral declare la nulidad e ineficacia de esos traslados y afiliaciones, sustentados en la falta de información que los asesores de las administradoras de fondos de pensiones debieron entregarle de manera veraz, transparente, suficiente y oportuna al momento del traslado o afiliación, faltando al deber de información y buen consejo a que se encuentran obligadas frente a sus usuarios, constituyendo ello un error que afecta la validez de los mismos”.



Y es que en las consideraciones que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia hizo en las sentencias con radicación 31989 y 31314 del año 2008, se dice que los silencios respecto a la información afectan a los ahorradores.



Con posterioridad a estas sentencias, se expidió en el año 2009 la Ley 1328 que contiene el Estatuto del Consumidor Financiero, donde se estableció como principios orientadores que rigen las relaciones entre consumidores financieros y las entidades vigiladas; la debida diligencia, transparencia e información cierta, suficiente, verificable y oportuna, que permita la comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado.



Luis Alberto Gómez señaló que los resultados en materia de monto de las pensiones en el régimen de ahorro individual que administran los fondos privados, no han sido siempre el anhelado y las pensiones reconocidas no llenan las expectativas de los usuarios, por lo que se han incrementado la cantidad de demandas ante los jueces laborales en busca de una sentencia que anule el traslado o afiliación al régimen en el que estaban.



Una queja permanente de quienes reclaman es que en el momento de ofrecerles los servicios de administración se omitió presentarles una proyección de los aportes necesarios para llegar a obtener el monto esperado. “Ello desde luego debe ir ligado a la realidad laboral del usuario, consultando su realidad de acuerdo a sus ingresos”, agregó.