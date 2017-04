'Estamos ante una catástrofe social con el sistema de pensiones', Fasecolda

El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, aseguró que el país debería cerrar el régimen de reparto de las pensiones del país, ya que tal como está concebido en la actualidad, es totalmente insostenible.



"Estamos ante una catástrofe social. Una gran proporción de los colombianos que van a tener una vejez pobre, la vejez es el principal factor de pobreza del país. De hecho, el gasto que el Estado debe hacer para las pensiones es superior a lo que se invierte en educación, defensa o salud", aseguró el directivo del gremio en el X Congreso de Asofondos, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena.



En este sentido, el presidente del gremio asegurador explicó que para finalizar el régimen de reparto, se debería proteger las condiciones actuales y modificarlo para los nuevos pensionados.



Además, Botero aseguró que la primera medida que se debe tomar es modificar el aspecto laboral. "Si la gente no cotiza o no mantiene sus aportes no hay modo de pensionarse. Por eso, se necesita una mayor formalización y desmontar los parafiscales".



De igual forma, como destaca, otra de las propuesta debe ser incrementar la protección a los pensionados frente a las posibles contingencias con mecanismos de seguro al tiempo que es necesario fortalecer el modelo de capitalización.



Según las cifras, en Colombia solo el 23% de la población en edad de jubilación recibe una pensión, mientras que en el 2050, este dato podría bajar a 18,8%.



Rubén López

Redactor Portafolio

Cartagena.