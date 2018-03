Trabajadores ven cada día más lejos su jubilación

Un estudio realizado en 12 países por la firma de consultoría Mercer, evidenció que cada vez es más común que los trabajadores no crean alcanzar el ahorro suficiente para gozar de una buena pensión.



La iniciativa Healthy, Wealthy and Work-Wise, en la que participaron 7.000 adultos y 600 líderes de los sectores público y privado en toma de decisiones, arrojó que esa es la principal preocupación de quienes hoy trabajan y cotizan a su pensión, no solo en Colombia sino en otras latitudes.



Las principales conclusiones del estudio apuntan a las que son las preocupaciones del trabajador promedio actual.



En primer lugar, la mayoría de personas participantes en la iniciativa no están seguras de que a lo largo de su vida laboral lograrán tener el dinero suficiente para jubilarse. Un tiempo estimado de vida después del a jubilación es entre 15 a 20 años jubilados, pero sin una mejor planificación, en muchos casos sus ahorro no alcanzarán a cubrir sus gastos durante este tiempo. “Dado que los ahorros personales no son suficientes y según lo demostrado por la investigación, sólo un cuarto de los prejubilados confía en que ahorrarán lo suficiente para el retiro”, indica el informe.



En segundo lugar, las reformas que se hacen al sistema pensional en otros países, buscando una mayor sostenibilidad del mismo, han llevado a que se aumente la edad de jubilación en muchas regiones. Eso, y la necesidad de una reforma pensional en Colombia (algo que ha sido señalado por varios analistas y académicos), hacen pensar a la población que la edad de jubilación es cada vez más inalcanzable, ya sea por elección o necesidad económica.



De acuerdo con la iniciativa Healthy, Wealthy and Work-Wise “el 68% de los encuestados espera seguir trabajando en cierto grado o no jubilarse nunca. Como trabajar por un periodo más extenso requiere tener cierto grado de aptitud física, la salud es vital para el patrimonio. Aun así, sólo un 39% declara tener un buen o excelente estado de salud compatible con el trabajo que desarrollan en la actualidad”.



El ahorro no es el fuerte de muchos en estos días. Esta es otra de las conclusiones del estudio, en el que el 88% de los adultos se siente responsable por sus ingresos de jubilación, pero muchos no toman las acciones necesarias.



Más del 30% de los participantes indica que no ha realizado ningún cálculo financiero de ahorro para la jubilación, y buena parte de la fuerza laboral joven, los 'millennials', cambia de trabajo con mayor frecuencia que sus antecesores, lo que también tiene impacto en los ahorros. Las mujeres se ven afectadas por las brechas de género en cuanto salario y continuidad laboral. A eso se suma la informalidad, común en las economías emergentes.



“El estado actual de la seguridad financiera exige una revolución. La buena noticia es que si hacemos algo ahora, tendremos la oportunidad de enfrentar la brecha en los ahorros y encaminarnos en forma concomitante a las normas culturales del presente. La sociedad está cambiando y nuestro enfoque respecto a los ahorros y la seguridad financiera debe cambiar con ella”, asegura Renee McGowan, gerente global de patrimonio inidvidual de Mercer, firma que adelantó el estudio.



Uno de los consejos de Mercer es el trabajo conjunto de los actores de la cadena laboral: individuos, empleadores y gobierno deben trabajar de manera mancomunada para garantizar la seguridad de todos. Y deben tener en cuenta que la innovación, la tecnología, las nuevas formas de pensar y adaptación cultural juegan un papel importante en la “reinvención de las expectativas para enfrentar nuevas realidades”.