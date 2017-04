‘Traslados de afiliados han bajado, pero no tanto como deberían’, Colfondos

Pasados seis meses de la entrada en vigencia de la doble asesoría a quienes deseen cambiar de régimen pensional, para que cuenten con las herramientas para tomar una decisión informada, los traslados entre los fondos privados y el régimen de prima media (administrado por Colpensiones) se han moderado.



Lea: (Conozca lo que debe hacer para que la pensión no se le enrede).



Para dar una idea, en el rango de afiliados con edades superiores a los 47 años en el caso de los hombres, y más de 42 en las mujeres (población que está obligada a la asesoría), la disminución ha sido marcada. Hoy, este grupo de edad representa el 25 por ciento de los traslados, mientras que hace un año era el 40 por ciento.



Sin embargo, la reducción debería ser aún mayor, considera el presidente del fondo de pensiones y cesantías Colfondos, Alain Foucrier, al señalar que es importante que quienes vayan a tomar la decisión se asesoren de acuerdo con sus características particulares y no basados en la experiencia de conocidos.



De hecho, Colfondos ha hecho, en promedio, alrededor de 500 asesorías mensuales desde la entrada en vigencia de la norma.



Precisamente, para este año, los temas de educación en materia pensional serán una de las claves para la firma, pues “uno de los problemas es el desconocimiento del sistema pensional, pues las personas lo ven como algo muy a futuro y no se involucran en el corto plazo”.



Y es que si bien el 2016 fue complejo, pues la desaceleración de la economía se tradujo una baja dinámica en cotizantes, pues no hubo mayor variación frente al 2015, mientras que históricamente el crecimiento anual está entre el 5 y el 7 por ciento.



En contraste, fue un año de muy buenas rentabilidades, que se mantuvieron en el primer trimestre del 2017, con todo y que la selección de activos para invertir es cada vez más difícil. De cualquier manera, para este año hay optimismo de que sea mejor que el anterior, aunque Foucrier considera que el crecimiento no será rápido.



Esto, señala, tiene que ver con que se mantienen algunas incertidumbres en el panorama como el desempeño de la confianza del consumidor, el efecto de la reforma tributaria y temas de mercados como el comportamiento del petróleo, del dólar y el rumbo de las tasas de interés.



Por lo pronto, la expectativa de Colfondos es consolidar algunos de los temas en los que vienen trabajando desde hace algún tiempo, como el servicio al cliente, el desarrollo de canales virtuales para facilitarles las cosas a los usuarios, y establecer alianzas para facilitar los retiros de cesantías.



Entre tanto, el directivo señala que una reforma pensional es un tema urgente, pues hay problemas de fondo que necesitan soluciones estructurales, para que el sistema sea sostenible y haya mayor cobertura.



A esto, añade que hay otros temas que ayudarían al sistema como dinamizar el mercado de rentas vitalicias y dar soluciones al seguro previsional, así como frenar la incertidumbre jurídica que existe con relación a los fallos de tutela sobre la seguridad social.