¿A qué países viajan a estudiar los estudiantes colombianos?

Los programas de maestrías en Estados Unidos están entre los más apetecidos por los estudiantes colombianos. Datos de Colfuturo muestran que entre 1992 y 2016, un total de 2.708 colombianos viajó a ese país para hacer una maestría o doctorado. Además, según el Icetex, el 40% de ellos tomó esta decisión entre los 26 y 30 años.



Las cifras de Colfuturo muestran que entre 1992 y 2016, 2.708 colombianos viajaron a estudiar a EE. UU.; 2.044, a Reino Unido; 823 a Francia; 772 a Alemania; y 759 a España.

Si bien son los países más populares entre los estudiantes colombianos, datos de Icetex del 2016 revelan que del total de estudiantes que optaron por los créditos de educación superior ofrecidos, el 40% escogió España; el 8%, Reino Unido; el 6% EE. UU.; el 6%, Argentina; el 5%, México, y el 5%, Australia.



Además, el 45% de estos créditos de esa entidad se destinó para maestrías y solo el 8% fue para especializaciones.



Este dato indica que los colombianos consideran que una maestría hace más competente su perfil profesional y en mayor grado que especialización. De hecho, una mirada a las cifras de Colfuturo muestra que de 11.841 créditos concedidos, entre 1992 y 2016, el 1.016 fueron para maestrías y solo 1.825 para doctorados.



El neurólogo con maestría en Educación de la Universidad de Harvard Diego Andrés Rosselli explica que las universidades de EE.UU. tiene niveles académicos altos y, que si bien ser admitido no es imposible, mantener un promedio es más complicado que en algunas universidades europeas.



“En cuanto a exigencia en el nivel académico las universidades de Estados Unidos y las de Gran Bretaña encabezan la lista. No bastante, no son nada baratas. En Inglaterra los costos de una matrícula pueden ser de US$70.000 hasta US$100.000 anuales”, explica Rosselli.



¿QUÉ PERFIL BUSCAN LAS UNIVERSIDADES DE EE.UU.?



Hay tres requerimientos para estudiar en este país: un nivel académico competitivo, es decir un buen puntaje en el GRE –examen requerido para hacer posgrados en EE. UU.–, competencia en el Toefl –examen que evalúa el manejo del inglés– y un buen promedio académico durante el pregrado. Así mismo, exigen una carta de recomendación de profesores y un ensayo en el que se argumente por qué aplicar a ese programa.



Leonardo Párraga, administrador egresado de la Universidad de los Andes y quien recientemente fue admitido en la Universidad de Harvard para estudiar una maestría en educación, explica que los aspectos académicos pesan bastante, pero cada programa exige temas específicos.



“En general buscan personas con un buen desarrollo profesional previo a la maestría, pero también quieren perfiles con un claro comportamiento ético, estudiantes con visión global. También buscan que los elegidos tengan la capacidad de interactuar a nivel internacional”, explica Párraga.



Él calcula los costos gastos de matrícula, estadía y alimentación para Harvard entre US$75.000 y US$80.000 dólares anuales. Pero conoce becas que pueden cubrir estos gastos.



“El Banco Mundial, en conjunto con el gobierno de Japón, ofrece becas completas. También está el Fondo de la Opep para la cooperación internacional con países emergentes. Incluso, Harvard ofrece becas directas, hay una por mérito o necesidad. Se puede estudiar la maestría y obtener una financiación”, afirma Párraga.



LOS COLOMBIANOS BUSCAN BECAS Y NO SOLO EN EE.UU.



Según el Icetex, las cifras de becados durante el último año alcanzaron las 716 personas, de las cuales 297 fueron concedidas para maestrías. Las becas en áreas de administración e ingenierías fueron a las que más estudiantes accedieron.



De estas 297 becas registradas por el Icetex, 204 fueron a España; 163 para Perú y Chile (a través de la plataforma de movilidad académica Alianza Pacífico; 63 de Francia; 37 a Rusia, y 32 al Reino Unido.



Para Marco Bermúdez, fundador del portal Becas y Convocatorias, especializado en este tema, el grueso de los estudiantes colombianos aplica a las becas que se encuentran más posicionadas en el mercado, dejando de lado otras que ofrecen países en desarrollo y que también cubren todos los gastos.



“Las más conocidas son Chevening, en Reino Unido; Fullbright, a Estados Unidos y las que ofrece el servicio de intercambio alemán, Daad. Estas son las más demandadas porque esas entidades tienen sedes en el país. Pero muchos otros gobiernos de países en desarrollo ofrecen becas para extranjeros y no son tan demandadas. Esto ocurre con la beca Conacid de México, que cubre la mayor parte de los gastos. También con las del gobierno de Brasil y la OEA”, afirma Bermúdez.



En este sentido, recomienda a los estudiantes buscar becas que ofrecen otros países y que cubren todos los gastos de los estudiantes en el exterior. Así mismo, es ideal buscar el programa a través de portales como de Top Universities, el cual permite hacer una búsqueda más precisa de los programas.



