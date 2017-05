Las cuatro formas de pago que serán tendencia en el futuro

Actualmente, uno de los grandes cambios que ha traído la tecnología en la economía cotidiana de las personas es la oportunidad de hacer transacciones y pagos desde cualquier lugar y momento. Sin embargo, este no es el único cambio que se dará en este ámbito económico.



Algunos expertos, las formas en que pagamos en tres años se volverán más convenientes y eficientes gracias a las nuevas apuestas que la industria digital está planeando para optimizar esta acción que diariamente realizamos.



Por ello, les enseñaremos las cuatro tendencias de pago del futuro, que aunque se señale que aún falta mucho por hacer para potencializar estos mecanismos, serán un ‘boom’ en el momento en que se empiecen a implementar.



PAGOS BASADOS EN CONTEXTO



Los pagos basados en contexto no requieren interacción directa entre el cliente y el comerciante. Un ejemplo perfecto de esto es Uber, la aplicación hace el pago por usted.



Si se está preguntando a dónde se dirige a partir de aquí, piense en los pagos basados en contexto dentro de la tienda. Dado que la tecnología requerida es muy compleja, actualmente hay muchas variantes que se están probando (geolocalización, comunicación, biometría y visión por computadora, por nombrar algunas).



Por ejemplo, la aplicación manos libres de Google permite a los consumidores decir "voy a pagar con Google" para completar una transacción. Otra es Amazon Go que va a permitir a los clientes ir a la tienda, recoger los artículos y salir, y sus compras se cargarán automáticamente a su cuenta de Amazon.



AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA



Desde las huellas dactilares hasta el reconocimiento facial, ciertas aplicaciones, como Android Pay y Apple Pay, han liderado el camino de la autenticación biométrica. Sin embargo, las actualizaciones de software y los lanzamientos de productos probablemente abran un nuevo mundo de posibilidades y aumenten el número de dispositivos que la admiten.



De acuerdo con una investigación de BCC, el mercado global de las tecnologías biométricas alcanzará los 41.500 millones de dólares para el 2020. El segmento de huellas dactilares llegará a 24.4 mil millones de dólares y otros componentes biométricos como reconocimiento facial, venas y voz, se incrementarán hasta los 11.900 millones de dólares, para el mismo año.



LOS DISPOSITIVOS WEARABLE



En el mundo de los pagos móviles, los teléfonos inteligentes llevan firmemente la delantera. Sin embargo, el avance de los dispositivos wearable podría cambiar eso pronto, dado que está previsto que dicho mercado llegue a los 34.000 millones de dólares para 2020.



Muchos dispositivos wearable actualmente se basan en los dispositivos de seguimiento de la salud y el fitness. Sin embargo, los fabricantes están trabajando en la incorporación de funciones adicionales (como la funcionalidad de pago) para convertirlos en un elemento cotidiano esencial.



APLICACIONES MÓVILES



A medida que la tecnología móvil mejora, se hace evidente que la simplicidad y la conveniencia no son suficientes. Los consumidores quieren un valor agregado, y por eso a ciertas aplicaciones móviles, como la de Starbucks con su sistema de fidelidad, les ha ido tan bien.



Con un pronóstico para 2020 de más de 3.000 millones de tarjetas de fidelidad en aplicaciones móviles, es muy probable que esa tendencia continúe.



Para 2020, los consumidores pueden esperar mucho más. Con el registro del comportamiento pasado y el despliegue inteligente de los datos de los usuarios, los consumidores podrían recibir recomendaciones inteligentes. Y con el agregado de la realidad aumentada, los consumidores podrían analizar información de los productos y leer comentarios en tiempo real, en lugar de tener que investigar en casa.