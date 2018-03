¿Sabe qué son las opciones binarias y se arriesgaría a invertir en ellas?

Ganar dinero por internet es una idea que a muchos les interesa no solo por lo fácil que es sino también por las múltiples formas que existen para hacerlo.



Una de ellas son las inversiones en opciones binarias. Estas son un tipo de contrato financiero en el que se predice el valor de un activo en un mercado bursátil y en un tiempo determinado, es decir, apostarle si subirá o bajará.



“Hace un par de años unas personas se imaginaron hacer inversiones tipo opciones pero que no estuvieran en la bolsa, es decir, que estuvieran descentralizadas. Así crearon compañías y empezaron a poner plataformas para que la gente pudiera hacer opciones”, explicó Marcelo Granada, director académico de Investopi.com.



De acuerdo con el experto, quienes acceden a la inversión en opciones binarias recurren por lo general a la especulación, haciendo el siguiente ejercicio: si la persona considera que el activo al que le está apostando va a subir realiza la compra de las acciones, pero si considera que va a bajar, las vende.



“En las opciones binarias uno no juega a pagar la prima -seguro de las opciones que permite asegurar que las acciones que se compren se vendan al valor en el que se adquirieron– aquí uno juega al todo o el nada, como en un casino”, aseguró Granada.



En este juego existen solo dos posibilidades: ganar cantidades muy grandes, se habla de un 70% a un 80% de ganancias cuando se acierta; y perder el 100% de lo que se invirtió. “Cuando compro una opción binaria estoy esperando que el activo suba en un plazo de un minuto, una hora o un mes, siempre teniendo en cuenta que el resultado final se da al terminar el contrato”, mencionó Granada.



Por ejemplo, una persona compra un activo con un contrato de un minuto. Si en ese tiempo el activo subió un punto, la persona ganó el 70% o el 80% sobre el valor de la inversión. Pero, si no subió un punto o se quedó abajo, la persona pierde el total de la inversión.



“Pensemos en la ruleta del casino. Cuando uno juega le apuesta al rojo o al negro y alguno de los dos cae, a no ser que caiga en el doble cero, que es muy difícil pero puedo pasar. En las opciones binarias no pasa esto, porque el activo tiene que subir un punto obligatoriamente, sino sube o baja, se pierde. Y si se queda quieto, también”, explicó el experto.



¿CÓMO Y DÓNDE SE REALIZAN?



Para realizar este tipo de inversión existen muchas plataformas y aplicaciones. Según Granada, por la forma en que funcionan, existen entre una o dos compañías registradas en Estados Unidos para hacer este movimiento financiero y están condicionadas a recibir solo clientes de nacionalidad norteamericana.



Sin embargo, en el resto del mundo, existen restricciones básicas para este movimiento financiero. “Se hacen online y la inversión puede ser desde 5 dólares hasta 10 dólares y tienen plataformas para hacerlo en web o en móvil”, señaló Granada.



Hacerlo es sencillo. Se realizan a través de brókers online, intermediarios en las operaciones de compra y venta de acciones en la Bolsa.



Es necesario buscar un bróker que sea confiable y que permita hacer estos movimientos desde el país. Allí pedirán un registro y según lo que se quiera invertir, aceptarán los depósitos en dólares y en euros.



Al ingresar, se deberá seleccionar el activo indicando la apuesta a realizar:



- PUT: es el derecho a vender. Se elige cuando se predice que el activo va a bajar.

- CALL: es el interés en comprar. Se usa cuando el activo va a subir.



¿QUÉ SE DEBE SABER PARA HACERLO?



Según el experto, hay analistas que han logrado obtener grandes ganancias con las opciones binarias, sin embargo esto lo alcanzaron con los conocimientos que tenían sobre el tema.



“Es necesario saber de análisis técnico fundamental y ser expertos. Invertir en el negocio de acciones es cómo manejar una camioneta, invertir en opciones binarias es cómo manejar un carro de la Formula 1, hay pocas personas que lo hacen”, afirmó el experto.



Frente a esto, Granada enfatizó que si no se tienen conocimientos o no se tiene experiencia con los mercados, es mejor no acceder a este movimiento financiero.



Además, el experto agregó que este sistema de inversión puede llegar a ser peligroso debido a que, como son empresas particulares las que emiten las opciones, estas podrían manipular los resultados.