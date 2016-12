Los Créditos de Libre Inversión son una opción de préstamo que otorgan las entidades bancarias para afrontar gastos personales de cualquier índole. Son flexibles, rápidos (en unos bancos, más que en otros) y piden requisitos mínimos, por lo que resultan una excelente opción dentro de la cartera de todos los bancos del país.



Así, un Crédito de Libre Inversión, permite darse el lujo con esos gastos excepcionales que, planeados o no, pueden desfinanciar la economía del hogar. El dinero puede utilizarse para cualquier fin y, por ello, puede ayudarnos a cumplir sueños como unas vacaciones familiares, la remodelación de nuestra casa, el acceso a un curso de educación continuada, o salvarnos ante una eventualidad, solventando un gasto médico inesperado, un accidente doméstico, o cualquier otro costo con el que no contáramos en nuestro presupuesto familiar.



FACILIDAD

​

Acceder a este tipo de producto es un trámite simple y rápido. Los requisitos son mínimos. Es necesario tener historia crediticia y demostrar ingresos fijos mensuales de, por lo menos, un salario mínimo. Dependiendo del monto y de la entidad que confiere el préstamo, puede no necesitar codeudor, es decir que se otorga a sola firma.



Los plazos para pagar la deuda oscilan entre los 12 y los 60 meses, siempre en cuotas fijas a una tasa que se acuerda al momento de adquirir el crédito y que no varia mientras dura su cancelación.



Lo importante es que, en cada caso, los créditos se otorgan de acuerdo a la capacidad de endeudamiento y pago de cada persona. Así, la cantidad de cuotas, y el monto de las mismas, dependerán de los ingresos y el nivel de gastos quien lo solicita, haciendo que los préstamos sean más accesibles.



Como en todo crédito, es importante leer las condiciones antes de firmar el documento del préstamo. Conocer los términos y condiciones permite evitar dolores de cabeza a futuro.



LAS VENTAJAS

​

Por fortuna, este modo de financiación fija la tasa desde el inicio del crédito, lo cual garantiza que la cuota mensual seguirá siendo la misma hasta la cancelación completa del préstamo.



Además, existen alternativas innovadoras para la solicitud. Por un lado se pueden adquirir a través de Internet, con total seguridad y confidencialidad; y, por otro, existen los créditos rápidos, que en tres horas o menos, se gestionan en oficinas bancarias.



Lea: Lo que no sabía de los créditos de libre inversión