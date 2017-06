Lo que debe saber para leer el extracto de su tarjeta de crédito

El extracto bancario es un documento de gran importancia para el manejo de las finanzas personales, no sólo por su función de resumir todos los movimientos financieros que se realizan durante un tiempo determinado, sino también por la oportunidad que brinda al usuario de saber cuál ha sido su gasto.



Sin embargo, pocos son los que reconocen la importancia que tiene este documento, en especial aquellos que hasta ahora están ingresando al mundo crediticio.



Así lo dejó en evidencia un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que se reveló que el 56 por ciento de los jóvenes a nivel mundial tienen una cuenta bancaria, pero dos de cada tres no tienen las habilidades para manejarla y no saben interpretar un extracto bancario.



Javier Cárdenas, Gerente General de Finance Group, explica que este documento es de gran importancia puesto que permite tener un control de lo que se está gastando y saber cuál es la capacidad de endeudamiento a la que puede apostar.



“Estos historiales son un elemento fundamental puesto que a través de él puede conocer qué es lo que el banco está cobrando y, si al final de periodo, usted está declarando renta estos le sirven para soportar todo lo que tiene que ver con sus impuestos”, aseguró Cárdenas.



Ahora bien, existen varios tipos de extractos a los que un ciudadano puede acceder. El de cuenta de ahorros o cuenta corriente. Allí se indican los depósitos o retiros que ha tenido. Otro, el extracto de portafolio de inversiones en el cual se enseña al usuario el comportamiento de sus inversiones, el rendimiento que obtuvo y datos como la retención en la fuente que le fue aplicada.



Y, finalmente, está el extracto de la tarjeta de crédito. Según María Andrea Claros, Directora de medios de pago de Bancolombia, este documento es el producto del movimiento que ha hecho el cliente con la tarjeta de crédito.



“A través de este, el usuario puede conocer, de una manera descriptiva, sus compras, los avances, sus impuestos e intereses”, señaló Claros.



La representante de Bancolombia también menciona algunos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer la lectura de este documento y que le podrán ayudar a comprender más la información que en él se expone.