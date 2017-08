Los gastos que debe tener en cuenta al momento de independizarse

La independencia es una de las aspiraciones que muchas de las personas, en algún momento de su vida, han tenido. Sin embargo, llevarla a cabo se convierte en una responsabilidad importante y en una decisión que puede tener un fuerte impacto en las finanzas personales.



(Lea: Mitos y realidades de los millennials como trabajadores)



Según Clara Inés Guzmán, líder del programa de Bienestar Financiero de Old Mutual, en las culturas latinas vivir con los papás hasta edades avanzadas es algo común y gratificante para los padres, pero cada día son más los jóvenes que por diversos motivos deciden abandonar sus hogares paternos.



(Lea: Tips para que ahorrar se convierta en un hábito)



“Hoy los jóvenes deciden viajar y vivir en otro país o bien en la misma ciudad pero en su propio espacio”, señaló Guzmán.



(Lea: Sus gastos ‘hormiga’ le pueden salir más costosos de lo que imagina)



Sin embargo, pocos son los jóvenes que ven que esta decisión implica reflexionar con tranquilidad si será conveniente o no con relación a su situación emocional y frente a los ingresos que se tienen y al flujo de caja que se maneja.



“Al considerar esto es esencial que comprenda cuáles son las verdaderas posibilidades de poner en marcha este proyecto, por lo que es bueno registrar y evaluar el flujo de caja, cuál es el verdadero ingreso, qué compromisos y pagos debe hacer, y si su ingreso le garantiza el cubrir sus obligaciones”, aseguró Guzmán.



Ante esto, consultamos a la especialista para determinar una serie de cosas que debe tener en cuenta a la hora de independizarse y que le ayudarán a ver si la decisión que está tomando es la correcta o si es mejor esperar un poco más.



• Si piensa tomar un arriendo: en Colombia podrá encontrar arriendos que van desde los 650.000 pesos hasta los 6’500.000 pesos o más, esto depende de los metros cuadrados, la zona y los acabados del apartamento. Esto es importante tenerlo en cuenta puesto que su presupuesto es el que le indicará el nivel de vida que tendrá.



• Si comprará vivienda: si está pensando en adquirir vivienda propia, podrá encontrar muchas opciones. Sin embargo, recuerde que deberá contar con una cuota inicial que en la mayoría de los casos es del 30% del valor del inmueble.



• La cuota de administración: muchas veces esta va incluida en el valor del arriendo y dependerá del tipo de apartamento que haya elegido. Aun así, es necesario que pregunte cuánto deberá pagar para que asimile los gastos de acuerdo al presupuesto que maneja.



• Apoyo con el aseo: si entre sus planes está emplear a una persona que le ayude con el aseo, ropa y demás, defina el número de días en los que trabajará, teniendo en cuenta que en promedio esto le puede costar aproximadamente 50.000 pesos diarios.



• El pago de los servicios públicos: estos varían según el estrato y el consumo. Aquí partiremos de la base de un bajo consumo por las actividades diarias, por lo que puede estar alrededor de 350.000 pesos.



• Alimentación: al irse a vivir solo debe usted asumir al menos 3 comidas diarias, las cuales podrá tomar en casa o fuera de ella. En cualquiera de los casos elabore un presupuesto que incluya el desayuno, almuerzo y cena.

Además, agregue tener un mercado básico con lo necesario y recuerde que también deberá incluir elementos de aseo para el hogar.



• Los equipos del hogar: en este proceso es necesario que vaya equipando su nueva vivienda con lo que tenga, siempre y cuando no cuente con el presupuesto suficiente para comprar los elementos que necesita. Por ello sea paciente y complemente la decoración poco a poco y aproveche lo que pueda reutilizar e incluso es válido recibir donaciones de familiares y amigos.



• Las opciones de transporte o parqueadero: si usted usa transporte público, es conveniente que busque opciones cercanas a las estaciones y que no requieran transbordo por los costos y el tiempo. Y si por el contrario tiene vehículo, garantice que el lugar donde está la vivienda cuente con parqueadero, sino esto le traerá un sobrecosto.