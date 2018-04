Lo que debe tener en cuenta al realizar compras en otras divisas

Por estos días, se ha vuelto común encontrar personas que realizan compras en dólares u otras divisas a través de internet, ya sea porque están en oferta o porque son los únicos espacios en donde se pueden conseguir los objetos buscados.



Algunos especialistas, como Sergio Leonardo González, docente de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad del Bosque, consideran que el comportamiento del dólar en los últimos dos años y el acceso a las plataformas digitales de ventas online, son factores que han promovido esta práctica en el país.



“El éxito de las compras en moneda extranjera está relacionada inequívocamente con el comportamiento del tipo de cambio del día de la compra y si esta se realiza de contado. Los niveles de los últimos días del dólar, por ejemplo, resultan beneficiosos teniendo en cuenta que se prevé un ajuste nuevamente al alza”, aseguró González.



Santiago Rodríguez, docente de la Universidad de Los Andes, también mencionó que las compras por internet fuera de Colombia, permiten a los ciudadanos tener un acceso a mercados globales y a un mayor número de oportunidades de compra. "El aumento del acceso de internet por parte de la población y un mayor acceso a las tarjetas débito y crédito han incidido en este auge".



Sin embargo, y como en otros casos, suele pasar que las personas se excedan en sus gastos en moneda extranjera y se endeuden más de lo que pretendían hacerlo, porque no tienen en cuenta factores como si la compra es a contado o a crédito.



El primero de ellos es la compra a contado. Este consiste en que el costo de los productos adquiridos será el pactado en la compra, es decir, no se anexarán intereses ni ningún tipo de cargo extra. En este, de acuerdo con González, se necesita conocer solo el tipo de cambio del día.



El segundo, compras a crédito, si necesita un tratamiento diferente. Aunque también se debe tener en cuenta el comportamiento de la divisa en el día de la adquisición, es necesario planificarla con anterioridad. González señala que en esta se debe tener en cuenta el periodo de pago de capital, los intereses de la obligación y el cambio de moneda de esos días.

​

Adicional a esto, es necesario aclarar cómo es el pago de las obligaciones con la tarjeta de crédito, producto financiero utilizado por lo general para hacer este tipo de movimientos.



“El cobro y pago de las obligaciones contraídas en moneda extranjera se pagan teniendo en cuenta el tipo de cambio de la fecha de pago, sin embargo, esta situación puede ser corregida modificando con la entidad financiera que la obligación en moneda extranjera se convierta inmediatamente a pesos colombianos”, comentó González.



CUANDO YA ESTÁ LA DEUDA



Al contraer la deuda se considera que con cancelar las cuotas establecidas el dolor de cabeza desaparecerá, sin embargo cuando es una deuda en una moneda extranjera es necesario prestar mucha atención a los movimientos con el fin de no ver la deuda crecer y perjudicar más sus bolsillos.



Por ejemplo, si al realizar la compra con la tarjeta de crédito no se modifica la condición de que la deuda se convierta en pesos, podría terminar pagando más de lo que realmente esperaba.



¿Por qué? Porque al no cambiarla y al presentarse un incremento en el tipo de cambio inesperado, el monto de la obligación podría elevarse y con él los pagos de intereses y del capital.



"Si es una deuda en una divisa (ejemplo dólar) y se pagan cuotas, el impacto permanece mientras se tenga la deuda y se estará expuesto a la tasa de cambio", afirmó Santiago Rodríguez, docente de la universidad de Los Andes.



Ante esta situación, los expertos dan las siguientes recomendaciones para salir de la deuda en moneda extranjera:



• Ajustar el flujo de caja y prepagar la deuda en moneda extranjera.



• Acceder a la compra de la cartera en moneda extranjera utilizando tarjetas de crédito en pesos u otras líneas de crédito en pesos.



• Convertir inmediatamente la compra a pesos.



• Si se tienen ingresos en moneda extranjera dirigirlo hacia el pago de la deuda.



• Estar al tanto del comportamiento del tipo de cambio, porque los movimientos pueden ser tanto perjudiciales como beneficiosos.



• Buscar mecanismos de cobertura cambiaria en el mercado de valores.