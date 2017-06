Lo que debe tener en cuenta al solicitar una compra de cartera

Archivo particular.

En algún momento de nuestra vida hemos recibido una llamada en la que una entidad bancaria nos ofrece una compra de cartera. Nos explican las tasas, los medios de pago,

los beneficios y demás. Pero, aun con esa información brindada por los bancos muchas veces no queda claro qué en realidad es.



La compra de cartera es una línea de crédito que permite a los clientes recoger una o varias obligaciones en el sector financiero en una sola. Es decir, consiste en un desembolso de un nuevo crédito para que se puedan cancelar los servicios que tengan vigentes los ciudadanos en otras entidades financieras.



El hecho de unificar las obligaciones nos permite contar con un mejor flujo de caja y salir de sus deudas con condiciones probablemente mejores.



Ahora bien, ¿qué tipo de deudas se pueden comprar? Según Mónica González, gerente de productos de BBVA, existe compra de cartera tanto en líneas de consumo (libre inversión, libranza, tarjeta de crédito, cupo rotativo) como compra de cartera para deudas hipotecarias. Explica que “lo usual es que se genere dentro de las mismas líneas de crédito”.



Dependiendo del producto, se cuentan con diferentes alternativas para realizar los pagos. Por ejemplo, cuando se trata de operaciones de libranza, los descuentos se realizan directamente de la nómina de los clientes.



Para otras líneas, se manejan a través de los canales que disponga la entidad o el cliente puede autorizar el cargo automático del pago a su cuenta.



LO QUE DEBE TENER EN CUENTA



Una manera de saber si usted está sobre endeudado y que necesita adquirir este tipo de productos financieros, es calculando si está utilizando más del 30% de sus ingresos para pagar deudas. En el momento que pase este porcentaje, debe empezar a buscar un mecanismo para salir de ella.



En el momento que se acerque a una entidad bancaria, debe conocer y tener claridad de las condiciones ofrecidas para adquirir una compra de cartera.



Al respecto, debe mirar si realmente le darán condiciones más favorables a las que tuvo en la contratación inicial del producto financiero del cual quiere saldar. Para ello debe tener en cuenta las tasas de interés, los plazos de pago y las formas.



“Un aspecto que deben tener en cuenta es el plazo, si tiene una tasa de interés más baja pero si elige un plazo más largo de lo que tenía anteriormente, puede pasar que termine pagando mucho más de lo que debe”, aseguró Laura Mejía, representante de Resuelve tu deuda.



Ante esto, Mejía recomienda planear junto con la entidad bancaria el número de cuotas y las sumas que su flujo de caja le permiten para solventar la deuda.



Para acceder a este, los bancos de acuerdo con lo que señala Mónica González de BBVA, observan que el cliente cumpla con las mismas condiciones que se tienen en cuenta para evaluar un crédito de libre inversión.



Junto con esto, en algunos casos, se solicitan soportes de las obligaciones cuya cartera se desea comprar (extractos, certificaciones de deuda, etc).



LOS BENEFICIOS



Dentro de las ventajas que tiene la compra de cartera a la hora de resolver una deuda, son las tasas de interés. Dependiendo de la entidad bancaria, se podrá acceder a tasas más bajas de las que manejaba con su deuda.



Otro de los beneficios es que mejora el flujo de caja del solicitante, “la compra de cartera la recomendamos cuando la personas están muy sobre endeudadas, puesto que les ayudaría a aliviar un poco la deuda y pueden llegar a mejorar la administración de su dinero”, explica Mejía.



Adicionalmente, según señala Bancolombia, pagar una sola cuota le permitirá tener una mejor administración de sus recursos y el hecho de consolidar el endeudamiento en una sola entidad, le ayudará a tener una relación más cercana con el proceso y conocer cómo ha avanzado en el pago de la deuda.



Sin embargo, y como en todo, existen desventajas de este método financiero y están directamente relacionadas con el cliente.



Si usted no tiene un debido tratamiento y responsabilidad con los pagos cuando toma una compra de cartera, y además utiliza los recursos con otro fin, podría llegar a sobre endeudarse nuevamente.