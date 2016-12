Postularse para una beca en el extranjero demanda tiempo y estrategia. Pero al lograrlo obtendrá un mejor perfil profesional, viajará a otro país donde enfrentará idiomas diferentes y, en el mejor de los casos no tendrá que cubrir los gastos de manutención y educación, porque una entidad o un gobierno apostó por usted.



(Lea: Becas y ofertas educativas a las que puede aplicar antes de que termine el año)



Marco Bermúdez, fundador del portal Becas y Convocatorias, el cual oferta a diario oportunidades de formación académica a nivel mundial, habló con Portafolio.co sobre lo que buscan los oferentes de becas para maestrías.



1. Inglés, más que obligatorio



“Lo primero es que la mayoría de becas están en inglés. No hay que hablar perfecto, pero sí tener el nivel para pasar los dos exámenes que exigen: Ielts y Toelf. Para ambos se exige el B2. Casi todos los programas de maestrías y otros posgrados exigen puntajes altos determinados”, explica Bermúdez.



2. Tener claro qué se quiere estudiar



“Las personas cometen un error al buscar primero cómo financiarse y luego el programa que van a estudiar. Deben hacerlo al revés y buscar más de un programa para que hayan más posibilidades”, indica.



Bermúdez recomienda que las personas se enfoquen en un país y a partir de ahí busquen quiénes son los que ofrecen becas.



En general los oferentes de becas son más o menos los mismos:



3. Los Gobiernos: las otorgan a través de sus agencias de cooperación. Estas son las becas que más cubren y de mayor monto.



4. Organizaciones multilaterales: algunas como las de la Alianza del Pacífico o la OEA cubren estadía y estudios. Cada año hay nuevas convocatorias.



5. Las universidades de cada país: Según Bermúdez, es común que nos las publiquen y con ello buscan que los realmente interesados requieran información. También pueden llegar a ser parciales y no cubrir todos los gastos.



Es recomendable que las revisen las becas que se ajustan a programas específicos como finanzas, ciencia política y gobierno.



6. La parte más importante es el ensayo



“Este texto lo saca del montón de los otro aplicantes porque los otros requisitos tienen que ver con notas, edad y pasado laboral”, dice Bermúdez, quien señala que este documento define el éxito y el rechazo. El ensayo debe ser su historia personal.



“Debe conectar cuatro cosas: lo que he hecho (historia laboral, educación y experiencias personales), lo que estoy haciendo en este momento y la cuarta parte es lo que espero hacer después de la maestría (de qué manera creo que puedo ayudar a mí país con lo que aprendí estudiando”, dice Bermúdez.



7. ¿Por qué los países ofrecen becas a ciudadanos extranjeros? Porque estos países buscan formar durante uno o dos años a ciudadanos que retornen a su país de origen y puedan aportar una solución a problemas que deben enfrentar. Por eso, en palabras de Bermúdez, es clave recordar que tras esta preparación se va a retornar.



La extensión del ensayo depende de cada convocatoria. Sin embargo, debe tener claro que cada convocatoria le exige un ensayo diferente. Es decir, hecho a la medida de lo que exige el oferente de la beca.



En el caso de aplicar a una beca se requieren dos ensayos: uno para la entidad que la ofrece y otro para la universidad donde va a estudiar.



8. Cartas de recomendación



Por lo general, las becas para programas de maestría exigen cartas de recomendación.

Es ideal que un profesor o un asesor de tesis las elaboren. La idea de esta es que exprese cuánto lo conoce a usted. Por otro lado la recomendación laboral, que puede ser realizada por un jefe actual o uno pasado, debe ser más que la simple certificación laboral.



De hecho, el fundador de Becas y convocatorias indica que debe dejar en claro que “en ellas pesa más el tiempo que lo conoce, que el cargo que tiene la persona que lo recomienda. Lo que se busca es tener una visión como persona”. De hecho, en algunos casos estos documentos reemplazan la entrevista.



9. Tres sitios web que le ayudarán a encontrar becas



Becasyconvocatorias.org



Es administrada por Marco Bermúdez. Aquí encontrará boletines diarios de convocatorias a punto de abrir o cerrar. Tiene una página en Facebook donde reporta a diario distintas oportunidades.



Scholarship-positions.com



Ofrece desde cursos cortos hasta becas de maestría. Así mismo, cuenta con una sección de cursos en línea gratuitos que puede tomar y un listado de oportunidades ofrecidas por país.



Scholars4dev.com



Cuenta con información disgregada según lo que se busca: estadía de estudio, pasantía, curso corto, maestría, pregrado, etc.