Decidir en qué invertir los excedentes de dinero, resulta una tarea difícil, y más si se busca un equilibrio entre el retorno y el riesgo que se asume.



Es por eso que los Certificados de Depósito a Término (CDT), se perfilan como los más atractivos para este año, porque si bien la utilidad que pueden dejarle, no es la más alta, sí cumple con el condicional de afrontar un riesgo bajo, lo que contribuye a que dicha inversión se constituya en un ahorro rentable.



Para Daniel Escobar, jefe de investigaciones económicas de la comisionista de bolsa Global Securities, “los CDT están ofreciendo en promedio una tasa del 7% efectivo anual, con lo cual si se descuenta una inflación que se estima esté cercana al 5%, terminará un retorno real aproximado al 2%, lo cual para el riesgo que se asume con este tipo de papeles resulta atractivo bajo las condiciones actuales”.



Pero las inversiones en el mercado financiero, no son las únicas atractivas, Rafael Mejía, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, y expresidente de la SAC, sostiene que el sector agropecuario presenta grandes oportunidades, en especial con los estímulos que se esperan desde el Gobierno y tras los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc.



“El sector ofrece una gran oportunidad, primero porque se espera un crecimiento mayor del PIB agropecuario en este año, y segundo porque se debería dinamizar la oferta exportadora”.



Sostiene que si bien lo que exporta el país es principalmente café, rosas y banano, el sector tiene grandes expectativas en lo que pueda venir de cara al futuro en otro tipo de productos, los cuales tienen una importante demanda en otros países.



Esto se complementa con lo dicho por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, quien durante el lanzamiento de la estrategia de Colombia Repunta, en la que se esperan inversiones por más de $40 billones, donde manifestó que se trabaja desde esa cartera en la eliminación de barreras comerciales, para permitir que más productos de origen nacional lleguen a destinos a los que hoy no tienen acceso.