Las dos opciones de crédito para comprar carro en Colombia

Las entidades financieras ofrecen dos modalidades para la compra de un carro; la primera es el crédito para vehículo que te permite financiar parte o la totalidad del valor comercial, la segunda es el Leasing vehícular una modalidad en la cual se realiza un contrato de arrendamiento del vehículo, pero, con opción de compra.



(Lea: Cómo calcular el financiamiento de un vehículo)



Conozca sus características y beneficios:



1. CRÉDITOS PARA COMPRAR CARRO EN COLOMBIA



Crédito para comprar vehículo nuevo



Para la compra del vehículo a través de un crédito, es necesario tener dinero disponible para cubrir la cuota inicial de este (30% del valor del vehículo aproximadamente). La ventaja de esta modalidad es que tiene una tasa de interés baja, en comparación con otros productos de consumo.



(Lea: Leasing para vehículo, una interesante alternativa de compra)



Cuando usas esta modalidad de financiamiento, debes tener en cuenta que el vehículo se convierte en una garantía para la entidad financiera, por lo que este es pignorado al banco como mecanismo para asegurar la deuda.



Crédito para comprar vehículo usado



Las condiciones de un crédito para un vehículo nuevo son similares a las de un crédito para la compra de un vehículo usado, los aspectos en los que varían son:



La financiación solo aplicará cuando el vehículo usado tenga una antigüedad no mayor a los seis años.



La cobertura del crédito se reduce un poco. Mientras en un vehículo nuevo es aproximadamente el 70% del valor total, el promedio con un vehículo usado oscila entre el 40% y el 60% de la totalidad.



2. LEASING VEHÍCULAR



El leasing es un contrato en el cual el banco te entrega la tenencia del vehículo para que lo uses y lo disfrutes, a cambio del pago periódico de un canon de arrendamiento por un plazo determinado. Para tal efecto, suscribes un contrato con tu entidad financiera en el que se acuerda cuota y plazo. Cuando ese periodo de tiempo venza, tienes el derecho de ejercer la opción de compra.



Esta última se acuerda al iniciar el contrato y en él se fija el valor del mismo. Una vez se venza el tiempo de "arrendamiento", el banco te da la opción ya pactada. Este valor puede estar entre el 1% y el 20% de lo que te prestó la entidad.



La diferencia con un crédito de vehículo es que bajo esta modalidad tu bien no tiene prenda, por lo que en la vigencia del contrato de leasing, los papeles de propiedad del bien están a nombre del banco.



La ventaja entonces del leasing, es que puedes obtener beneficios tributarios, pues mientras que el vehículo no esté a tu nombre, el valor de tus ingresos en el momento de declarar renta no aumentará.



Alexandra Pardo

Redacción Carroya.com