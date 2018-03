¿Qué puedo hacer cuando me niegan un crédito?

Al acercarnos a solicitar un crédito siempre vamos con dos pensamientos: ‘ojalá me lo aprueben’, ‘¿qué hago si no me lo aprueban?’.



Muchos ciudadanos buscan en un crédito la posibilidad de financiar algún proyecto que tengan para el fututo. De acuerdo con Esperanza Pérez, vicepresidenta de Banca Masiva del Banco Caja Social, las personas pueden contar con créditos hipotecarios, de libre inversión, microcréditos, de vehículo y libranzas, principalmente.



(Lea: ¿Es necesario tener vida crediticia para solicitar un crédito de vivienda?)

“Cada entidad maneja una oferta de productos que tienen en cuenta el destino del dinero y el tipo de cliente solicitante”, explicó Pérez.



(Lea: El abecé de cómo renegociar su deuda con los bancos)



Según la funcionaria, para dar el crédito las entidades determinan las políticas de vinculación de acuerdo con la población objetivo que se quiere atender. Adicionalmente, hay algunas características generales para vincular al solicitante, como por ejemplo, la claridad sobre el destino del crédito, ingresos y el disponible que le queda, con el fin de determinar si puede soportar el préstamo sin afectar su base de manutención.



(Lea: Consejos para evitar ser reportado en las centrales de riesgo)



Cumpliendo con estas características, algunas personas creen que así la entidad bancaria les otorgará el crédito, sin embargo, existen dos razones por las que estas le pueden decir no a este préstamo: un historial negativo y el sobreendeudamiento.



“Según el tipo de crédito, cada entidad establece lineamientos generales de vinculación. El incumplimiento de pago de algún compromiso de crédito genera un historial negativo para nuevas solicitudes. Otra de las principales razones que puede afectar el otorgamiento de crédito es el sobreendeudamiento”, explicó Pérez.



Y ¿qué se puede hacer después de ser negado el crédito?



Para responder a esta pregunta, Portafolio.co consultó a Javier Cárdenas, Business Consultant de Finance Group, para dar un paso a paso de lo que puede hacer cuando una entidad bancaria le niega un préstamo.



1 Pregunte el motivo de la negación del crédito, muchos bancos evitan decir el porqué de la negativa. Sin embargo, usted tiene derecho a conocerlo.

2 Si el no fue motivado porque está reportado en centrales de riesgo, pida al banco que le informen por escrito y de inmediato acuda al defensor del cliente financiero para que le evalúen nuevamente la posibilidad de otorgarle el crédito. Recuerde: la Superintendencia Financiera de Colombia conceptúa que no es procedente el reporte negativo en centrales de riesgo como único motivo de rechazo.

3 Si la negativa fue por capacidad de pago, verifique cuál sería el monto que le prestaría con la capacidad actual considerando el mayor plazo ofrecido por el banco para la modalidad de crédito que está solicitando. Si el monto y el plazo que ofrece el banco se ajusta a sus necesidades, solicite un asesor bancario que pase nuevamente los papeles al analista financiero actualizando las nuevas condiciones.

4 Si su caso es la combinación de las dos anteriores, busque alternativas de financiación en entidades con políticas más laxas a los que se les garantice el pago a través de descuentos directos de su nómina. Ejemplo: los fondos de empleados.

5 En caso de que el rechazo sea porque sus ingresos no están debidamente justificados, reúna certificados laborales, desprendibles de pago, contratos u otros documentos que le demuestren al analista que sus ingresos son suficientes. También intente acompañar estos documentos con extractos bancarios que reflejen esos movimientos de dinero y pida a su asesor bancario que los envíe para su respectivo análisis.