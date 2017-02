El próximo martes se vence el plazo para que las empresas consignen las cesantías de al menos ocho millones de trabajadores que tienen derecho a este beneficio.



Sin embargo, la menor dinámica de la economía durante el 2016 seguramente hará que el aumento de estos recursos sea un poco más moderado que en años anteriores, pues no superaría el 10 por ciento, es decir alrededor de 6,6 billones de pesos.



Por el lado de los fondos privados de pensiones y cesantías, se calcula que recibirían entre un 7 y 10 por ciento más que hace un año, con lo cual las consignaciones estarían entre 4,7 y 5 billones de pesos.



El resto corresponde a los recursos que el sector público y algunos empleadores privados depositen en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).



Como se recuerda, las cesantías son un derecho al que tienen los trabajadores formales, y cada año los empleadores consignan en los fondos el equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional si el periodo es menor de 12 meses.



Los recursos pueden retirarse para educación, vivienda o en caso de desempleo.



De no producirse el pago en los plazos establecidos, las empresas son sancionadas por mora con un día de salario por cada día de retraso.



Para las empresas que todavía no han hecho los aportes, varias entidades bancarias ofrecen líneas de crédito especiales.



Por ejemplo, el Banco de Bogotá tiene varios productos para este fin, que solo el año pasado apoyaron a más de 3.800 empresas. Dependiendo del monto y del segmento al que pertenece el cliente, hay tasas de interés diferenciales, plazos flexibles de hasta un año, y los recursos desembolsados se entregan directamente al fondo de cesantías que corresponda.



Por su parte, Bancolombia tiene una línea de tesorería con tasas preferenciales para realizar el pago a la AFP Protección, así como una especial para los empresarios del agro, y una línea virtual autogestionable para que por medio de la sucursal virtual puedan pagar directamente a cualquiera de los fondos de cesantías.



Entre tanto, el BBVA Colombia tiene desde hace varios años un crédito empresarial especial para cesantías, con plazo hasta un año, sin monto mínimo, tasa fija o variable y periodos de amortizacion dependiendo de las necesidades del usuario.