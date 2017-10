Las razones por las que sentimos que el dinero no dura

Decir que el dinero es una ilusión, se ha convertido en la excusa perfecta de los colombianos para justificar la forma en que la que malgastan sus ingresos.



Y es que, para muchas personas la vida financiera se ha convertido en un serio dolor de cabeza, puesto que, por la falta de planeación, tienen constantemente problemas de dinero, sus deudas se vuelven cíclicas y, por lo general, tienen huecos económicos aún mayores.



Pero, ¿es solo esta la razón por las que existe en nuestro país la idea de que el dinero no alcanza?



Para Clara Inés Guzmán, Líder Programa Bienestar Financiero de Old Mutual, la percepción de no tener dinero, o de que no alcanza, se da por las experiencias que hemos vivido y por las creencias heredadas de nuestra familia.



“Uno de los factores que pueden influir en la percepción de no tener dinero es la relación que se tenga y que finalmente es el resultado de lo que cada persona ha vivido alrededor del dinero y las creencias que han grabado. Estas pueden ser limitadoras o potencializadoras y en ellas puede estar la respuesta de por qué algunos tienen resultados diferentes aun cuando viven situaciones similares”, señala Guzmán.



Adicional a esto, la especialista señala que otro de los factores que genera el sentimiento de falta de dinero en los colombianos, son las políticas económicas las cuales han tenido un impacto directo en los hogares. “Durante los últimos años se evidencia una fuerte devaluación que hace perder el poder adquisitivo de los hogares, ya que estos crecen en menor proporción a lo que suben los niveles de precios de bienes y servicios”.



A esto agregó que el número de familias a las que no les alcanzan sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas cada mes viene en aumento.



LAS OTRAS RAZONES



Junto con las experiencias y la actualidad económica del país, existen otras razones que también nos dan la idea de que el dinero es una ilusión y recaen en nuestros comportamientos financieros.



Cristina Cervantes, gerente general de ‘Resuelve tu deuda Colombia’, señala cuatro aspectos importantes de las finanzas personales que olvidamos y que nos dan la sensación de que nuestros ingresos se esfuman. Además de brindarnos algunos consejos para poner en práctica y prevenir la falta de dinero.



• No diferenciamos entre gustos y necesidades: “es muy importante ser responsable y realista frente a los gastos que son necesarios y los que son emocionales”, indica Cervantes.



Consejo: tenga en cuenta que las necesidades son los gastos que se deben cubrir de manera obligatoria cada mes, mientras que los emocionales son los gustos generados por una emoción del momento.



• No ahorramos: “en la mayoría de los casos, la gente gasta todo lo que tiene y olvida que es importante ahorrar. Por ello recurren a otros medios, como las tarjetas de crédito”.



Consejo: para que no le suceda esto, intente tener una cantidad fija para el ahorro y no lo que le sobra de sueldo.



• No manejamos bien las tarjetas de crédito: “si bien estos plásticos nos ayudan a salir de aprietos, debemos ser responsables y no utilizarlos como parte de nuestro presupuesto mensual”.



Consejo: si quiere prevenir una mala situación económica por el mal manejo de la tarjeta, intente llevar un control de lo que ha comprado, tener en cuenta las tasas de interés y las cuotas de manejo, y pagarlo todo a un mes.



• Gastamos más de lo que ganamos: “este factor es el más común entre quienes perciben que su dinero se esfuma, pues no tienen una noción de lo que gastan y sobrepasan su presupuesto”.



Consejo: ajuste su estilo de vida al presupuesto existente, sea consciente del consumo mensual y establezca límites para evitar compras superfluas.