Qué es y cómo saber su puntaje de crédito

Cuando queremos acceder a un crédito, uno de los requisitos que más tienen en cuenta las entidades financieras es el Puntaje de Crédito o el Score.



Esta es una calificación determina la probabilidad que una persona tiene de pagar sus obligaciones y está basada en factores como su experiencia crediticia, uso y saldo de sus créditos, diversidad y cantidad de instituciones y productos financieros contratados, y variables sociodemográficas como la edad.



El puntaje de crédito tiene un rango de 150 a 950 puntos y entre más alta sea la calificación que usted obtenga, mayores serán las posibilidades de obtener un crédito puesto que para las entidades este representa un riesgo menor.



Ahora bien ¿dónde puedo consultar este score? En Colombia existen alternativas pagas y gratuitas para conocer este puntaje.



Entidades como DataCrédito Experian o TransUnion han puesto a disposición de los ciudadanos canales de consulta del puntaje de crédito.



El primero son los centros de atención y servicios. En ellos usted podrá acceder a conocer su historia de crédito de forma gratuita una vez por mes. Para ello debe sacar una cita previa y llevar su documento de identidad.



Como segunda alternativa, usted puede enviar una solicitud de información o un derecho de petición de forma escrita en las oficinas de la compañía.



Y finalmente están las opciones en línea: la suscripción paga en la página web de Datacredito (www.midatacredito.com), la cual le permite tener acceso en línea a todo su historial crediticio, o la herramienta Control Plus en la cual le cobran para poder visualizar y entender toda la información reportada por las entidades.



RESPECTO A LOS PUNTAJES



Conociendo cómo podemos acceder a esta información, ahora es importante saber un poco más sobre los puntajes y el perfil que estos le pueden dar a la hora de solicitar un crédito.



Para ello, Resuelve tu Deuda generó las siguientes descripciones de acuerdo a su Score para que verifique a qué perfil pertenece:



SCORE DE 700 O MÁS:

​

Este puntaje significa que ha usado sus créditos de manera correcta y las instituciones lo han recompensado con excelente puntaje. Paga de manera puntual, tiene un comportamiento constante, no cae en impulsos ni tiene exceso de créditos. Su vida financiera está en orden, lo que significa que las instituciones confían en usted y es posible que tenga más opciones de crédito con mejores tasas.



SCORE ENTRE 400 y 699



Con este aún puede encontrar productos crediticios en el mercado a los cuales tiene acceso, si mantiene su comportamiento seguirá siendo usuario de crédito y si lo mejora tendrá acceso a una mayor diversidad de productos con mejores condiciones.



Por otro lado si hace mal uso de sus créditos, este puede bajar al punto de no tener acceso a nuevos productos. Es importante que se ponga un plan de mejora, pague de manera puntual más del mínimo y no adquiera más créditos de los que puede enfrentar. De esta manera su puntaje se mantendrá estable e incluso aumentará.



SCORE MENOR A 400

​

En este momento su relación con el sistema crediticio se encuentra dañada. Es muy probable que haya presentado atrasos en sus pagos o excedido los montos máximos de crédito y, como consecuencia, se encuentra pagando intereses.



Será difícil conseguir nuevos créditos si no arregla su situación actual y mejora su Score.

Debe iniciar un plan de acción para liquidar sus deudas antes de que el problema sea más grave y la cancelación de sus obligaciones se complique. Recuerde que el crédito es una herramienta vital, por lo que perder la capacidad de adquirirlo puede afectar seriamente sus proyectos y finanzas a futuro.