¿Qué se debe tener en cuenta al solicitar un crédito hipotecario?

Tener vivienda propia es quizás el desembolso más importante que se realiza a lo largo de la vida, y en muchas ocasiones, el crédito hipotecario es una de las opciones más viables para lograrlo.



Según el Banco de Occidente, el crédito hipotecario es “una alternativa de financiación de vivienda para personas naturales, empleadas o independientes, mediante la cual se puede adquirir o mejorar su vivienda, ofreciendo al Banco como garantía la hipoteca sobre el inmueble objeto de financiación”.



Al momento de tomar la decisión de adquirir este método de financiación, es necesario tener en cuenta cuál es la opción que más se ajusta a los intereses personales y si va de acuerdo con sus finanzas.



Para ello, debe estudiar muy juiciosamente su situación económica actual y la del mercado inmobiliario. Esto lo puede hacer revisando si los precios de vivienda nueva o usada han aumentado y por qué, y las variaciones de las tasas de interés para este crédito en las diferentes entidades bancarias.



“Esto le dirá si es un buen momento para comprar o si es preferible arrendar mientras el entorno se estabiliza. Por las razones anteriores, es muy importante que las personas estudien la situación propia, la del mercado inmobiliario y a partir de esto elijan la opción que más le convenga”, asegura Cristina Cervantes, gerente de Resuelve tu deuda.



Ahora bien, según Cervantes, hay que tener en cuenta que los riesgos y beneficios de adquirir un crédito hipotecario dependerán de la evaluación de las necesidades que cada persona o familia tenga.



Adicional, es importante que, además de tener claros los compromisos y los plazos de pagos al momento de tomar un crédito, se tenga en cuenta una planificación financiera que les “permita tener al sistema financiero como un aliado y no como un enemigo”.



“Es necesario que las personas sean conscientes del impacto real que puede traer un crédito a las finanzas personales. Muchos de los casos de sobreendeudamiento que llegan a Resuelve tu Deuda se dan por la falta de información, investigación y autoanálisis al momento de solicitar un préstamo. No significa que debamos satanizar estos instrumentos, debemos aprender a estudiar mejor nuestra situación antes de solicitarlos formalmente y a administrarlos una vez adquiridos”, afirma Cervantes.



HAGA UNA EVALUACIÓN



Resuelve tu deuda recomienda hacer una evaluación personal para saber si es necesario o no adquirir un crédito hipotecario, y para ello da una serie de preguntas para que usted tenga en cuenta antes de hacerlo.



Por ello, hemos preparado un quiz que le ayudará a saber si es momento o no de solicitar este producto financiero.