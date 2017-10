¿Sabe qué es la libertad financiera? Le explicamos cómo lograrla

Libertad financiera. Estas dos palabras, de alguna u otra forma, han estado inmersas en nuestra vida. Y para muchos significa el hecho de independizarse económicamente y dejar de lado esa necesidad de vivir con alguien que les ayude a cubrir todas las necesidades.



Sin embargo, ¿es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de libertad financiera?



Para resolver esta duda, en Portafolio.co consultamos a Javier Cárdenas, Business Consultant de Finance Group, para que nos contara en qué consiste este término y si realmente es liberarnos de la dependencia económica de otras personas.



Según Cárdenas, este concepto plantea la posibilidad de que cualquier persona pueda disfrutar de sus momentos sin depender del trabajo.



“Esta idea rompe la costumbre arraigada en la sociedad que propone que para disfrutar de momentos agradables o para viajar por el mundo se debe trabajar fuertemente”, señala Cárdenas.



De acuerdo con el experto, la velocidad en la que está pasando la vida actual produce que en múltiples ocasiones, aspectos que pueden ser disfrutados de manera paralela se vuelvan excluyentes, como es el caso del trabajo y del compartir con la familia.



Y es que en el diario vivir se evidencia esta situación. El trabajo lleva en muchas ocasiones a que las familias escasamente se vean o estén algo de tiempo al día, provocando discusiones e incluso, la división total del hogar.



Por ello, señala Cárdenas que “La libertad financiera es importante a la hora de vivir para vivir y no de vivir para trabajar. Conocer el mundo, hacer deporte, quedarse en casa descansando, acompañar a los hijos, hacer lo que verdaderamente le gusta, son algunas de las pocas razones de lo importante que es ser libre financieramente”.



¿CÓMO SE CONSIGUE?



A pesar de que existen varias formas de alcanzarla, Cárdenas señala que todas ellas tienen un factor en común y es que primero se debe clarificar un objetivo de vida y generar una disciplina, antes de llevar a cabo una de las opciones.



“Existen los ingresos pasivos, definición planteada por el escritor y empresario Robert Kiyosaki. No es más que una generación continua de dinero mientras usted se dedica a otras cosas, como por ejemplo, viajar por el mundo”, explica Cárdenas.



Estos ingresos se caracterizan por ser activos de su propiedad que se encargan de trabajar continuamente mientras usted descansa. Un ejemplo de este tipo de ingresos, es el arriendo de un apartamento o alquilar su vehículo mientras no lo esté utilizando.



Ahora bien, ¿de dónde se obtiene el dinero para comprar los activos que van a producir?

Cárdenas señala que hay varias modalidades, entre ellas el ahorro o pedir un crédito a un banco. “Apalancarse con una entidad financiera el rendimiento de la inversión deberá ser suficiente para pagar la cuota del banco y para que le agregue beneficios adicionales”.



De igual manera, señala que para aumentar la posibilidad de alcanzar la libertad financiera, los activos que se produzcan se deben reinvertir hasta que se sienta cómodo con el nuevo ingreso.



ALGUNOS CONSEJOS



Según el portal web Gananci.com, para alcanzar la libertad financiera no solo se necesita obtener un ingreso adicional, también es necesario reconocer que lo necesita, planear cómo hacerlo y concentrarse en ser feliz.



Por ello, citaremos algunas acciones que de acuerdo con el portal, debe poner en marcha:



• Entienda que la libertad financiera es un derecho de todas las personas.



• Asuma que el único responsable de lo que suceda en su vida, es usted.



• Comience a controlar sus gastos.



• Decida el dinero que se merece ganar y busque la manera de conseguirlo.



• Mentalícese en que ahora será su propio jefe.