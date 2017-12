¿En qué piensa utilizar la prima de fin de año?

La prima navideña para muchos es un ingreso que se espera con ansias, ya sea comprar los regalos de navidad, darse un ‘auto regalo’ y comprarse eso de lo que está antojado, o pagar las deudas. Sea cual sea el caso, lo importante es tener definido que se va a hacer con ese dinero antes de que llegue a sus manos, porque si no tiene claro su destino, puede convertirse en plata de bolsillo.



La realidad económica de cada persona es diferente y es por eso que no hay un consejo que se aplique para todo el mundo. Cada quien debe revisar su situación financiera actual para evaluar las necesidades y posibilidades de uso de este ingreso extra.



De acuerdo con Cristina Cervantes, de la firma Resuelve tu deuda, “invertir este dinero en bienes o productos que generen algún rendimiento, saldar las deudas o ahorrar para una meta próxima, pueden ser decisiones de gran utilidad para el futuro”.



Uno de los consejos que dan los expertos en finanzas personales es entender que el uso del dinero extra proveniente de las primas de mitad y fin de año no debe estar sujeto a la temporada (vacaciones o navidad), sino a la situación económica que se vive en el hogar.



“Es por esto que una planeación previa, en la que se evalúen las necesidades inmediatas y las posibilidades de inversión más acertadas, puede garantizar un uso adecuado de este dinero”, indica Cervantes.



Sin embargo, no está mal darse un gusto como recompensa al trabajo arduo del semestre, siempre y cuando se ponga un límite para no más de lo que la situación financiera permite, teniendo claras las prioridades, como educación, salud, vivienda, el pago de deudas, entre otras.



RECOMENDACIONES



La firma Resuelve tu Deuda recomienda en estos casos una posible distribución del dinero pensada en que no haya arrepentimientos del gasto de la prima cuando llegue el momento de pagar las cuentas.



La fórmula del 70-30 es, de acuerdo con la reparadora de crédito que ha ayudado a la liquidación de más de 120.000 créditos en México y Colombia, un modelo en el que el 70% incluye el pago de vivienda, salud, educación y transporte; y el 30% restante se destina al ahorro, entretenimiento y pago de deudas.



Dentro de las recomendaciones hay que tener en cuenta ciertas condiciones:



- Pago de deudas: si existen obligaciones que no se han podido cancelar, tal vez la mejor forma de utilizar la prima será en el pago o abono a los préstamos actuales. Esto, a futuro, le brindará tranquilidad porque no tendrá que preocuparse por esos saldos pendientes, dejará de acumular intereses y le representará un mayor flujo de efectivo al mes, el cual podría destinar al ahorro o a la inversión. Una forma de priorizar el pago es empezar por las deudas de menor cuantía.



- Invertir en vivienda o educación: una de las mejores opciones al recibir este dinero extra es invertirlo en proyectos que, a corto, mediano o largo plazo, resulten rentables. Realizar un posgrado, ahorrar para adquirir un inmueble o para el plan de estudios de los hijos son alternativas responsables que se verán reflejadas en el tiempo.



- Ahorrar y organizar un presupuesto: guardar una parte del dinero para lograr propósitos o cubrir emergencias debe ser un hábito constante todos los meses del año. Esto se logra con orden y herramientas como el presupuesto, que le permiten visualizar los gastos e ingresos completos. Al recibir la prima es ideal que una parte de esta sea destinada al ahorro, así contará con un fondo sólido para cualquier situación imprevista.



- Salud: si aún no ha tomado la decisión de afiliarse a un plan de medicina prepagada puede aprovechar este ingreso adicional para acceder a dicho beneficio. Aunque este puede ser de gran ayuda es necesario tener en cuenta que, al adquirir planes de este tipo, se adquiere una nueva obligación mensual, por lo que debe estar preparado para cubrirla el resto del año. Si tiene en pausa un tratamiento dental, una cirugía correctiva de visión, entre otras necesidades de este tipo, la prima también puede ayudarlo para estos fines. Recuerde que la salud siempre será la mejor inversión.