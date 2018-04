¿Qué hacer si fue víctima de robo de identidad ante el sistema bancario?

Cada vez es más frecuente la suplantación de identidad. Bien sea por dar clic en enlaces de dudosa procedencia o por haber entregado información en un correo fraudulento que tenía una apariencia similar al de su banco, las víctimas de phishing pueden sufrir impactos en las finanzas personales debido a un crédito no solicitado.

La pérdida o robo de documentos también permite que los delincuentes suplanten su identidad para registrar empresas, a través de las cuales cometen ilícitos. Datacrédito brinda algunos consejos para protegerse o denunciar este delito.



Por ejemplo, aconseja que si pierde o le roban los documentos personales, puede alertar al sistema financiero para prevenir que posibles defraudadores los usen. Además ingresando a las páginas www.datacredito.com o www.midatacredito.com podrá formular las alertas respectivas.



La segunda opción es un servicio por suscripción que permite consultar su historial, mejorar el perfil de crédito si ha sido reportado, prepararse para solicitar un nuevo préstamo y protegerse contra el fraude.



Algunos pasos a seguir si fue víctima



DENUNCIA



Recuerde que solo denunciando estos crímenes puede evitar tener problemas de magnitud legal por procesos que usted no ha solicitado. Para hacerlo comuníquese con su entidad y bloquee los productos abiertos de forma fraudulenta. Anote la fecha, la hora, el nombre de quien recibió su solicitud y el número de radicación del caso. No olvide interponer la denuncia en la página web de la Policía, pues el soporte puede probar que no cometió el fraude.



GENERACIÓN DE ALERTAS



Puede avisar a la central de riesgo de Datacrédito y a las autoridades sobre estos delitos y generar una alerta en su historia crediticia en la página de esa firma. Las observaciones permanecerán en el sistema por tres meses en su historia de crédito a partir de su generación. Para crear una alerta vaya a la sección ‘Habeas data’, luego diríjase al ‘módulo de solicitud de reclamos’, y diligencie las preguntas del formulario correspondientes para validar su identidad.



PREVENCIÓN



Para prevenir ataques a sus servicios financieros además de sospechar de enlaces y correos electrónicos de dudosa procedencia, debe conocer cuáles son los productos y obligaciones a su nombre.



Monitoree de forma periódica su historia de crédito. Así conocerá lo que está sucediendo con su información crediticia y podrá identificar los productos que no ha solicitado a las entidades y formular el respectivo reclamo e iniciar la indagación correspondiente.