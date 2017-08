¿Cómo recuperarse del exceso de gasto de las vacaciones?

No planear bien las vacaciones nos puede llevar a generar un gasto mayor al que habíamos estimado y por ende, a adquirir una deuda que en un futuro próximo puede afectar nuestra tranquilidad.



Según Cristina Cervantes, gerente de Resuelve tu Deuda Colombia, el 60% de los viajeros excede su presupuesto inicial y la mayoría no lleva el control de sus compras durante la temporada de descanso.



Esto se debe a un uso descontrolado de medios de pago como las tarjetas de crédito, que no nos permiten considerar dentro de nuestras obligaciones esos gastos extras que terminan dejándonos deudas acumuladas y que, en ocasiones, no se pueden liquidar.



Ante este panorama, 'Resuelve tu deuda' nos da las siguientes recomendaciones para saldar los gastos que realizamos durante las vacaciones de mitad de año y mitigar el impacto que puedan tener en sus finanzas en los próximos meses:



• Verifique cuánto gastó con sus tarjetas de crédito y a cuántas cuotas difirió cada una de las compras, así conocerá el total y el valor aproximado que deberá pagar mensualmente.



• Si no tiene un presupuesto mensual, es el momento de hacerlo. Recuerde que para esto debe anotar de manera clara cuánto gana y cuánto gasta. La distribución ideal que recomendamos desde ‘Resuelve tu deuda’ es 70% que incluye vivienda, salud, educación y transporte, y el 30% se destina a ahorro, entretenimiento o gustos personales. En este último destine sus gastos vacacionales.



• Dentro de su presupuesto esfuércese por destinar un porcentaje mayor al rubro de deudas para que pueda saldar las obligaciones adquiridas más rápido y evitar aumentos por intereses. Buscar un ingreso extra también es una buena opción.



• No utilice más las tarjetas hasta que no salde la deuda total adquirida durante las vacaciones.



• Al diferir sus deudas tenga en cuenta que el banco cobrará una comisión. En la medida de lo posible siga con su esquema normal y trate de abonar un poco más del pago mínimo mensual sugerido por la entidad bancaria, de esta forma podrá liquidar su deuda en menor tiempo y ahorrar intereses.



• Si tiene una obligación grande acumulada, evalúe sus hábitos de consumo y deje de usar créditos. Examine sus gastos actuales, analice cómo gasta su dinero e identifique las áreas donde está destinando recursos de más e incluya todo en su presupuesto para organizarse.



• Si definitivamente siente que su situación financiera está muy complicada, acérquese a un experto que lo asesore y lo ayude a solucionar este problema.