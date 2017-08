¿Está pasando por una crisis financiera? Aprenda cómo salir de ella

Afrontar una crisis financiera es una prueba difícil para muchos, y más cuando en ella se afecta directamente a la familia. Dentro de las causas que las generan están la pérdida de empleo, un negocio que no dio los resultados esperados o un imprevisto.



(Lea: Cuidado: ser comprador compulsivo es más fácil de lo que parece)



Frente a estas, en muchas ocasiones no se suele estar preparado pues creemos que esto nunca nos pasará, y aun así siempre es bueno contar con un fondo de emergencia o un buen salvavidas para dichos periodos.



(Lea: Así puede enseñarle a sus hijos a manejar sus finanzas)



Sin embargo, si ha llegado el momento de crisis y no cuenta con un plan que lo respalde, puede seguir las siguientes recomendaciones para evitar que esta situación empeore.



(Lea: También puede ahorrar ganando el salario mínimo)



Expertos como Clara Inés Guzmán, líder del programa de bienestar financiero de Old Mutual, consideran que lo primero que se debe hacer ante este tipo de eventos económicos es reconocer que hay un problema y que es tiempo de realizar acciones para evitar que la crisis empeore.



Seguido, es vital tener una buena comunicación con la familia, puesto que según recomienda Guzmán “todos deben ser conscientes de la misma y actuar en equipo”.



Esto ayudará a ser más ordenados y realistas frente a las nuevas formas de consumo a las que deben acoplarse, y junto con esto, se generará un ambiente positivo y todos los miembros asumirán esta dificultad como un evento más que les enseñará a afrontar situaciones similares en un futuro.



Adicional, es necesario realizar un plan que le ayude a mitigar los impactos y que le permita actuar de manera inteligente ante estas situaciones. Para esto, siga los siguientes pasos que menciona la experta:



• Identifique los recursos: evalúe con qué recursos cuenta y para cuánto tiempo le puede alcanzar. Con esto podrá identificar el límite de gastos mensual, ajustar su presupuesto y dejar lo indispensable. Adicional, piense que siempre hay espacio para el ahorro solo tiene que sacrificar algunos gustos.



• Busque alternativas de ingreso: ya sea la búsqueda de un trabajo nuevo o qué podría hacer usted y su familia para generar nuevos ingresos. Esto para que usted encuentre algo que le dé motivación.



• Haga una lista de las deudas: comience por las más críticas, es decir aquellas que tengan mayor riesgo de reportarlo en las centrales de riesgo así como aquellas que tienen el interés más alto. También revise las opciones que tiene de cancelar o negociar con las entidades.



• Intente no recurrir a la deuda: una de las opciones que buscan las personas es aliviar su flujo de caja a través de la redefinición de las deudas. Piense antes que estas medidas solo le abrirán más el hueco financiero e incrementará los valores de intereses y el tiempo.



• Identifique los activos que tiene: tenga en cuenta su valor y relevancia dentro de su planeación y, en los casos que sea viable, busque cómo puede hacerlos rentables, quizá a través de un arriendo o venta, para poderse financiar o salir de deudas.



• No se deje llevar por la desesperación: tome decisiones informado y asesorado en pro de su estabilidad financiera.



Loading...