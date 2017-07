Seis consejos para aprovechar la reducción en las tasas de interés

Saber utilizar las tarjetas de crédito para consumir de manera responsable es una tarea que debe asumir desde que comienza a tener una vida crediticia; y el conocer cuáles son las tasas de interés cuando accede a un crédito de vivienda, consumo u otros productos financieros, es aún más importante puesto que representan los intereses que le serán cobrados.



(Lea: El BBVA también baja tasas de interés para crédito hipotecario)



Para ello debe tener en cuenta que existen dos tipos de tasa: la de interés y la de usura. La primera es aquella que hace referencia al monto que debe pagar el deudor al prestador; la segunda implica el límite máximo que las entidades financieras pueden cobrar por intereses sobre un préstamo.



(Lea: ¿Hay exceso con la baja de las tasas de interés a nivel mundial?)

​

La junta directiva del Banco de la República tomó la decisión de reducir 53 puntos básicos en la tasa de usura, fijándola en 32,97% para el tercer trimestre de 2017.



Este dato tiene un impacto en nuestras finanzas y para poder vernos beneficiados con este, Resuelve Tu Deuda da los siguientes consejos para que obtenga buenos precios en sus deudas y acceso a préstamos con tasas más bajas:



* Revise sus ingresos y gastos: está bien comprar bienes, darse gustos, divertirse y viajar como recompensa a un arduo trabajo, pero es muy importante tener claros los límites para no gastar más de lo que se puede pagar. Para ello utilice la fórmula del 70-30. Un 70% debe ir destinado a los gastos fijos, es decir, alimentación, transporte, vivienda y educación. El otro 30% debe utilizarse para el pago de deudas, el ahorro y la recreación.



* Administre sus obligaciones adecuadamente: si actualmente cuenta con obligaciones es un buen momento para saldarlas. La mejor estrategia es reducir los gastos de ocio y destinarlos en su mayoría al pago establecido. Aquí debe hacer un balance de lo que se consume mensualmente y revisar cuál es el monto que puede destinarse para un pago periódico.



* No incremente las deudas: si está realizando el pago de una deuda, debe tener presente que no debe adquirir otra en el proceso. Lo ideal es salir de cada una de estas de manera paulatina y responsable sin caer en mora.



* Revise si ha sido cumplido con las cuotas pactadas del préstamo solicitado: en caso afirmativo, esto le permitirá solicitar ante su entidad bancaria la reformulación de la deuda con las nuevas tasas, lo que implicará una reducción en el pago de intereses.



* Solicite una compra de cartera: es una buena estrategia para reducir el costo de su deuda, ya que los bancos en estos casos pueden rediferir la deuda a una tasa mensual hasta de 1.0%. Igualmente, puede unificar todas las compras realizadas en una sola tarjeta de crédito, lo que le permitirá tener una misma tasa además de evidenciar un ahorro en la cuota de manejo del plástico.



* Sea consciente de sus gastos y capacidad de pago: si bien la reducción de las tasas es un beneficio para reducir costos, es importante no exceder el consumo con las tarjetas de crédito, pues tenga presente que está adquiriendo nuevas deudas.